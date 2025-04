ETV Bharat / state

शिर्डीत 125 किलो वजनाचा 'बजरंग गोटा' उचलण्याची स्पर्धा; 22 तरुणांनी उचलला गोटा - HANUMAN JAYANTI 2025

शिर्डीत 'बजरंग गोटा' उचलण्याची स्पर्धा ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 13, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 8:19 AM IST 1 Min Read

शिर्डी : शनिवारी (12 एप्रिल) देशभरात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. भारतातील प्रत्येक राज्यात हनुमान जयंती वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं साजरी केली जाते. शिर्डीतील साई मंदिरात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. तसेच यावेळी शक्तीचं प्रतिक असलेल्या 125 किलो वजनाचा बजरंग गोटा उचलण्याची स्पर्धा पार पडली. साईबाबांच्या शिर्डीत हनुमान जयंती : हनुमान जयंती निमित्तानं शिर्डीतील क्रांती युवक मंडळाच्या वतीनं सालाबादप्रमाणं यंदाही हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. क्रांती युवक मंडळाकडून दरवर्षी शिर्डीच्या साई मंदिराजवळील हनुमान मंदिरात हनुमान जन्मोत्सव उत्सव मोठ्या भक्तीभावात साजरा करण्यात आला. शनिवारी पहाटे साडे सहा वाजता हनुमानाच्या मूर्तीला गंगेच्या पाण्यानं मंगलस्नान घालण्यात आलं. त्यानंतर हनुमानाची महाआरती करून भक्तांना प्रसादाचं वाटप करण्यात आलं. शिर्डीत 'बजरंग गोटा' उचलण्याची स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

