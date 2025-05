ETV Bharat / state

संपूर्ण देश सैन्य दल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाच्या पाठीशी - मुख्यमंत्री फडणवीस - DEVENDRA FADNAVIS TIRANGA RALLY

माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 18, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:09 PM IST 2 Min Read

नागपूर : जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील खापरखेडा या गावात रविवारी 'तिरंगा यात्रे'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. स्थानिक नागरिक आणि भाजपा कार्यकर्त्यांनी ही 'तिरंगा यात्रा' आयोजित केली होती. तिरंगा यात्रेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही सहभागी झाले होते. संपूर्ण भारत भारतीय सैन्य दल आणि पंतप्रधान मोदींच्या पाठीशी : संपूर्ण भारत भारतीय सैन्य दल आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळं केवळ शहरात, मोठ्या गावात नाही तर, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्येक व्यक्ती सैन्याच्या पाठीशी उभा आहे. हे दर्शवलं पाहिजे. त्यामुळं ग्रामपंचायत स्तरावर खापरखेडा इथं तिरंगा यात्रा काढली जात आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणले. भारतीय सैन्य जगात भारी : आज भारताची संरक्षण क्षमता ही पाकिस्तानपेक्षा पाच पटांनी अधिक आहे. आपल्या सैन्याची क्षमता पाहता जगातील पहिल्या पाचमध्ये भारताचा समावेश आहे. पाकिस्ताननं गुडघे टेकल्यावर भारतानं युद्धविराम केला, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : May 18, 2025 at 1:09 PM IST