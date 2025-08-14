मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. आजही शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसेकडे मुंबईत रस्त्यावरची ताकद असल्याचं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे. त्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर हरकत घेण्याचा मला अधिकार नाही, असे म्हणत राज ठाकरेंना टोला लगावला आहे. ते मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं उभारण्यात आलेल्या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांचं लोकार्पण झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते.
मुंबईत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष- मुंबईत रस्त्यावरची ताकद ही आजही शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसेकडे असल्याचं राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात म्हणाले. त्याबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की," २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष होता. पण अन्य कुणाला त्यांचा पक्ष मोठा वाटत असेल, तर मला त्यावर हरकत घ्यायचा अधिकार नाही. प्रत्येकाला स्वतःच्या पक्षाला मोठं म्हणण्याचा अधिकार आहे", असा टोलाही त्यांनी लगावला.
- मुंबईत भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष असल्यामुळं भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळतील, असा काही फॉर्म्युला ठरला आहे का? असा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले," अद्याप काहीही ठरलेलं नाही. ही काही एकतर्फी ठरवण्याची बाब नाही. सर्व मित्रपक्षांसोबत चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.
मतदारयाद्यांच्या पडताळणीला विरोधक का घाबरतात?महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येदेखील मतदार याद्यांमध्ये घोळ होऊ शकतो. त्यामुळं त्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवा, असा आदेश राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना दिला आहे. याबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मतदार याद्यांमध्ये दोष आहे, तर त्यांच्या पुनर्निरीक्षणाला विरोधक विरोध का करीत आहेत? मतदार याद्यांचं सर्वसमावेशक पुनर्निरीक्षण हाच यावरचा उपाय आहे. गेल्या २५ वर्षांत सर्वसमावेशक पुनर्निरीक्षण न झाल्यामुळं मतदार याद्यांमध्ये दोष निर्माण झाले आहेत. मी स्वतः २०१२ साली अशाप्रकारचे दोष दूर करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती अद्याप प्रलंबित (पेंडिंग) आहे. त्यातदेखील मी सर्वसमावेशक पुनर्निरीक्षण करण्याची मागणी केली होती. आता निवडणूक आयोगानं ती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर विरोधक त्याला विरोध करीत आहेत, असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला.
महादेवी हत्तीणीबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?- महादेवी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याऐवजी समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून तोडगा काढला पाहिजे, अशी भूमिका कोल्हापुरातील नागरिकांनी घेतली आहे. याबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्री म्हणाले, "महादेवीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळं समिती नेमून त्याबाबत निर्णय घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी लागेल, की उच्चाधिकार समितीकडं हे प्रकरण पाठवा. त्यानंतरच पुढचा निर्णय होऊ शकेल", अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यमंत्र्यांना अधिकार द्यावेत- कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार दिले जात नाहीत, किंबहुना खात्यामध्ये हस्तक्षेप करू दिला जात नाही, अशी तक्रार राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर, त्यांना आता उचित अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत सर्व मंत्र्यांना सूचना केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "काही ठिकाणी अधिकार मिळालेले आहेत. काही ठिकाणी कमी अधिकार मिळालेले आहेत. तर काही ठिकाणी अधिकार मिळालेले नाहीत. राज्यमंत्र्यांना जे काही योग्य अधिकार आहेत, ते द्यावेत, असं मी सर्व मंत्र्यांना सांगितलं आहे", अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
