साहित्याची गोडी आणि विचारांची आवड मराठी माणसानं जोपासली-मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाचं उद्घाटन आज करण्यात आलं. परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यामुळे मराठी भाषा अधिक समृद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितलं.
Published : October 3, 2025 at 10:43 PM IST
मुंबई –: भाषा ही संस्कृतीला जिवंत ठेवण्याचं माध्यम आहे. देशातील प्रत्येक भाषेनं सांस्कृतिक ठेव दिलेली आहे. या सांस्कृतिक उत्थानात भाषेचं महत्त्व असल्यानं स्वभाषा, मातृभाषा आणि इतर भाषांना जिवंत ठेवण्याचा सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. आपली मराठी भाषा ही कालही अभिजात होती, आजही अभिजात आहे, आणि उद्याही अभिजातच राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिवस आणि अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांचे हस्ते रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी येथे करण्यात आले.
200 हून अधिक साहित्य संमेलने प्रतिवर्षी- यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशातल्या एकूण ग्रंथालयांपैकी 25 टक्के ग्रंथालये महाराष्ट्रामध्ये आहेत. साहित्याची गोडी आणि विचारांची आवड मराठी माणसानं जोपासली. ती पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मराठी भाषा समृद्ध झाली आहे. सर्वाधिक वाङ्मय कोश हे मराठी भाषेमध्ये असणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे. त्याचबरोबर, मराठीमध्ये 200 हून अधिक साहित्य संमेलने प्रतिवर्षी होतात. सर्व प्रकारच्या विचारांचे आदानप्रदान करणारी, विविध व्यासपीठे उपलब्ध करून देणारी एकमेव मराठी भाषा असल्याचंदेखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
वैश्विक मराठी भाषा केंद्र उभारलं जाणार- याच कार्यक्रमात बोलताना मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दिल्ली येथील जेएनयू विद्यापीठात मराठी भाषेचं केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारलं जाणार आहे. नाशिकजवळील शिरवाडे गाव 'पुस्तकाचं गाव' म्हणून विकसित होत आहे. कुसुमाग्रजांच्या नावानं मराठी महोत्सव ग्रामीण भागात आयोजित केला जाणार आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळ विकत घेऊन तेथे जगातील पहिलं वैश्विक मराठी भाषा केंद्र उभारलं जाणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.
