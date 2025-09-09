"देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांचं पाप लपवलं, त्याला पंतप्रधान मोदींनी पाठिंबा दिला"; विजय पांढरे यांचा मोठा आरोप
अजित पवार यांचं सिंचन घोटाळ्यातील पाप देवेंद्र फडणवीस यांनी लपवलं असा आरोप जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी केलाय.
Published : September 9, 2025 at 7:28 PM IST
बुलढाणा : राज्यातील जलसंपदा सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांनी पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं आहे. "अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्याचे खरे सूत्रधार होते. जर त्यावेळी उच्चस्तरीय चौकशी झाली असती, तर अजित पवार तुरुंगात गेले असते. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी अजित पवार यांचं 'पाप' लपवलं. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पाठिंबा दिला," असा खळबळजनक आरोप जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी केलाय. याबाबत विजय पांढरे यांनी सोशल मीडिया माध्यमांवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या आरोपामुळं राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
...तर अजित पवार कारागृहात असते : 2012 मध्ये त्यांनी सिंचन घोटाळा उघडकीस आणला होता. ज्यामुळं अजित पवारांना त्यावेळी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माधवराव चितळे समिती नेमली होती. पण त्या समितीनं अहवालात गैरव्यवहार नीट मांडले नाहीत. चितळे यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, अहवालानुसार कारवाई झाली असती तर अजित पवार कारागृहात गेले असते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना क्लीनचिट दिली. तसंच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंही अजित पवार यांना दोषमुक्त ठरवलं, असा आरोप विजय पांढरे यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून केला आहे.
विजय पांढरे यांच्या वक्तव्यानं राजकीय चर्चांना उधाण : नागपूर खंडपीठानं ही क्लीनचिट अद्याप मान्य केलेली नाही. त्यामुळं या प्रकरणाची सुनावणी रखडली आहे. या आरोपांमुळं अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विजय पांढरे यांच्या या वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून, विरोधकांनीही हा मुद्दा पुन्हा उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे.
हेही वाचा :