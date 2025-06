ETV Bharat / state

किल्ल्यांची सफर घडविणाऱ्या विशेष रेल्वेचं १०० टक्के बुकिंग पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांनी दाखविला हिरवा झेंडा - BHARAT GAURAV TOURIST RAILWAY

मुंबई - 'छत्रपती शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटन रेल्वे' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी हिरवा झेंडा दाखविला. ही रेल्वे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून सकाळी साडेसहा वाजता रवाना झाली आहे. आयआरसीटीसी (IRCTC), रेल्वे मंत्रालय, आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष पाच दिवसांची सफर घडविणारी रेल्वे आजपासून विशेष रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. या रेल्वेमधून पर्यटकांना राज्याच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठिकाणांना भेट देता येणार आहे. या रेल्वेतील पर्यटकांना रायगड किल्ला, शिवनेरी किल्ला, प्रतापगड किल्ला, पन्हाळा किल्ला, लाल महाल, कसबा गणपती आणि शिवसृष्टी या ठिकाणांना भेट देता येणार आहे.

