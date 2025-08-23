मुंबई - लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादाने आमचे सरकार आले आहे, पण काही लोकांना अजूनही आनंद झाला नाही. तोंडावर आपटले आहेत तरी सुद्धा अजून व्होट चोर, मतं चोरी झाली म्हणताहेत. मी म्हणतो खऱ्या अर्थाने त्यांच्या डोक्याची चोरी झाली आहे. असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींना लगावला. आज भाजपातर्फे मुंबईत रक्षाबंधन कार्यक्रम पार पडला, यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
बिहारमध्ये त्यांची तशीच अवस्था होणार - विरोधक मतांची चोरी झाली म्हणताहेत, त्यामुळं खरंतर लाडक्या बहिणींनी जी मतं दिलेली आहेत. त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे. परदेशात जाऊन देशाचा अपमान करतात. परंतु त्यांना तिथेही कोणी विचारत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोठ्या प्रमाणात देशासाठी जागतिक पातळीवर जाऊन काम करताहेत. व्होट चोरी मत चोरी असं महाराष्ट्रात म्हणताहेत, आता बिहारमध्ये त्यांची तशीच अवस्था होणार. पण यांची जी अवस्था महाराष्ट्रात झाली, तीच अवस्था बिहारमध्ये होणार, म्हणून मी म्हणतो लाडक्या बहिणींनी २५ टक्के आशीर्वाद विरोधकांनाही दिला पाहिजे, म्हणजे त्यांचे डोके ठिकाणावर येईल. त्यामुळं खऱ्या अर्थाने विरोधकांच्या डोक्याची चोरी झाली आहे, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधक आणि राहुल गांधींवर केला.
50% महिलांचा सहभाग असणार - पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून 36 लाख 78 हजार लाडक्या बहिणींनी या लाडक्या देवाभावासाठी राखी पाठवल्यात. या सर्व राख्यांत कुठलीही जात, पंथ, भेद नाही तर केवळ आणि केवळ निस्सीम प्रेम, नि:स्वार्थी आणि निस्पृह प्रेम आहे. लाडक्या बहिणींमुळे आमचे सरकार आले आहे. सरकार येण्यात लाडक्या बहिणींचा मोठा वाटा आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात महायुतीला मतदान मिळाले. आता पंतप्रधान मोदींचा 2029 ला संकल्प आहे की, देशाच्या विकासात 50 टक्के वाटा हा महिलांचा लाडक्या बहिणींचा हवा. यासाठी सरकारमध्ये सुद्दा 50 टक्के महिलांना स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे आम्ही थोडेफार असो. परंतु आता अजूनपर्यंत तुम्ही घरातल्या गृहमंत्री होता. पण आता 2029 नंतर तुम्ही राज्याच्या आणि देशाच्या समाजकारणात राजकारणात देखील तुम्हाला संधी मिळणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आज भव्य-दिव्य कार्यक्रम होत आहे, याचा आनंद होत आहे. आज महाराष्ट्रातून लाडक्या बहिणी या लाडक्या भावाला आशीर्वाद देण्यासाठी आल्या आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
1 करोड लखपती दीदी करणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार आल्यानंतर त्यांनी महिलांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आणल्या आहेत. महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र सरकारसुद्धा काम करत आहे. महिलांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेतून नागपूरमध्ये स्मॉल फायनान्स काही महिलांनी सुरू केले. तेच मॉडेल आता राज्यभर सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लखपती दीदी योजना आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून 25 लाख महिला या लखपती दीदी झाल्यात. मला सांगायला आनंद होतोय की, या योजनेत सर्वात कोणतं अग्रेसर राज्य असेल तर ते महाराष्ट्र आहे. पुढील वर्षी यापेक्षा दुपटीने लखपती दीदी झाल्या पाहिजेत. म्हणजेच 50 लाख लखपती दीदी झाल्या पाहिजेत. एक करोड लखपती दीदी केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
त्यांना भोपळा मिळणार - देवाभाऊ लाडक्या बहिणी प्रेम करताहेत. म्हणून आज लाडक्या बहिनी लाडक्या भावाला आशीर्वाद देण्यासाठी आल्या आहेत. परंतु काही लोकांना कुटुंबातील वहिनी ही बहिणीसमान असते. पण त्या बहिणीला ते अजिबात विचारत नाहीत. आता त्यांची भाऊबंदकी समोर आलेली आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ते एकत्र आले आहेत. त्यांची ही भाऊबंदकी त्यांना लखलाभ. परंतु एक योगायोग म्हणा किंवा यानिमित्ताने बेस्ट पतपेढी निवडणुकीची घटना समोर आली आणि यांना भोपळा मिळाला. तसेच आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही यांना भोपळा आणि भोपळाच मिळेल, असा टोला मंत्री आणि भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे बंधूंना लगावला.