रायगड : रोहा आणि सुधागडमधील 119 गावं 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये; स्थानिकांमध्ये भीती आणि संतापाचा सूर

रोहा आणि सुधागड तालुक्यातील प्रभावित गावांमध्ये ग्रामसभांद्वारे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावांतून शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे जिल्हाध्यक्ष
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 6:55 PM IST

रायगड : जिल्ह्यातील रोहा आणि सुधागड तालुक्यातील तब्बल 119 गावं 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया शासनानं वेगानं सुरू केली आहे. या निर्णयामुळं या भागांतील विकासकामं, नवीन बांधकामं, औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन प्रकल्प यावर कडक निर्बंध लागू होणार आहेत. त्यामुळं स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

विकासावर बंदीची टांगती तलवार : 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये समावेश झाल्यानंतर संबंधित भागात वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली कठोर नियम लागू होतात. त्यामुळं साधे घरबांधणीचे परवाने, शेतीशी संबंधित सुधारणा, लघुउद्योग आणि पर्यटनाशी संबंधित उपक्रमांवरही पर्यावरणीय मंजुरीची अट लावली जाते. हे प्रकल्प मंजुरीच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळं अडकू शकतात, असा अनुभव इतर भागांतही आला आहे.

निर्णयाचा अर्थ काय? : 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणजे पर्यावरण संवर्धनासाठी काही विशिष्ट भागातील जमिनींच्या वापरावर कायदेशीर बंधनं घालण्याची प्रक्रिया. या निर्णयानुसार, गावठाण, एनए क्षेत्र आणि शेती क्षेत्र वगळता उर्वरित सर्व जमिनींच्या अकृषिक वापरावर नियंत्रण ठेवलं जाईल. त्यामुळं त्या जमिनींवर बांधकाम, उद्योग, पर्यटन प्रकल्प किंवा इतर विकासकामं करता येणार नाहीत. या निर्णयामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीन विकासासाठी वापरण्यायोग्य राहणार नाही, असं स्पष्ट होत आहे. स्थानिकांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या आर्थिक कण्यावर घाव आहे. कारण यामुळं त्यांच्या मालकीच्या जमिनींचा उपयोग न होता, त्या केवळ कागदावरच राहतील.

ग्रामस्थ आक्रमक, आंदोलनाची तयारी : रोहा आणि सुधागड तालुक्यातील प्रभावित गावांमध्ये ग्रामसभांद्वारे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावांतून शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. गावागावात चिठ्ठ्या, पोस्टर आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती सुरू आहे. महिला, शेतकरी, मासेमार आणि युवक एकत्र येत संघटित लढ्याची तयारी करत आहेत. ग्रामस्थांचा दावा आहे की, हा निर्णय विकासविरोधी असून त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा आहे.

स्थानिकांचा आक्रोश : गावातील शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की “जर हा झोन लागू झाला तर आमच्या जमिनी वापरण्यावर बंधनं येतील, नवीन रोजगार निर्माण होणार नाही, आणि गावं हळूहळू ओस पडतील.”

तर इतर ग्रामस्थांनी सांगितलं की, “पर्यावरणाचं जतन आम्हालाही महत्त्वाचं आहे, पण त्यासाठी आमचा विकास थांबवणं हा अन्याय आहे.”

भविष्यातील संघर्षाची चाहूल : ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, "शासनानं निर्णय मागे घेतला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन मोठं आंदोलन उभारलं जाईल. स्थानिक कार्यकर्ते म्हणतात की हा लढा फक्त रायगडपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण कोकणातून जनआंदोलन उभं राहील.

