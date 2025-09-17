ETV Bharat / state

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन विशेष : 'मराठावाडा गौरव गीत' कोणी लिहिलं? ते 'मराठवाडा मुक्ती शहीद स्तंभा'वर कसं आलं?

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त 'मराठवाडा गौरव गीता'चे गीतकार लक्ष्मीकांत तांबोळी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या गीतामागचा इतिहास सांगितला.

Who Wrote the Marathwada Gaurav Geet
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन विशेष- लक्ष्मीकांत तांबोळी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 11:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : 17 सप्टेंबर 1948 रोजी 'हैदराबाद संस्थान' भारतात समाविष्ट झालं. यासाठी मोठा आणि साहसिक लढा उभा राहिला होता. निजाम राजवटीतील रझाकारीचा कालखंड संपला आणि त्या लढ्यानं केवळ मराठवाडाच नव्हे तर तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या काही भागांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त झालं. 'हैदराबाद मुक्ती संग्राम' हे ऐतिहासिक आंदोलन फक्त एका प्रदेशापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर ते अनेक भौगोलिक आणि सांस्कृतिक भागांना जोडणारं होतं. त्यातील मराठवाडा भागातील भूप्रदेशाचं सांस्कृतिक वैभव आणि इतिहास सांगणारं एकमेव गीत ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत तांबोळी यांनी लिहिलं आहे. या खास दिवसाच्या निमित्तानं त्या काळातील आठवणींचा उलगडा ज्येष्ठ साहित्यिक तांबोळी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केला आहे.

मराठावाडा गौरव गीत
Marathwada Gaurav Geet (ETV Bharat)

तांबोळींनी सांगितलं की, "हैदराबाद मुक्ती संग्रामामध्ये अनेक लोकांच्या मनात स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठीची तीव्र इच्छा होती. निजामाच्या दडपशाहीला आणि अन्यायाला सामोरं जाताना, विविध भागातील लोकांनी एकत्र येऊन संघराज्यात सामील होण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. मराठवाड्याचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा या लढ्याच्या माध्यमातून अधिक दृढ झाला."

Marathwada Gaurav Geet
मराठवाडा गौरव गीत (ETV Bharat)

स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली सरू झाला लढा : खरं तर, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण त्यावेळी संपूर्ण देश विविध संस्थानांमध्ये विखुरलेला होता. देशातील 565 संस्थानांपैकी 562 संस्थानांनी स्वतंत्र भारतात सामील होण्याची सहमती दर्शविली आणि तशी कारवाईही केली. मात्र हैदराबाद, जम्मू कश्मीर आणि जुनागड हे तीन संस्थानं स्वातंत्र्य भारतात सामील झाले नव्हते. त्या काळात मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. मराठवाड्याच्या जनतेला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हैदराबादेतील निजामांच्या विरोधात दीर्घकालीन लढा द्यावा लागला. या लढ्यात अनेक लोकांनी आपल्या जीवाचं बलिदानही दिलं. हैदराबाद संस्थानाचे प्रमुख होते निजाम मीर उस्मान अली खान आणि हैदराबाद संस्थानावर तब्बल 6 पिढ्यांपासून निजाम वंशाचे राज्य होते. निजामाच्या दडपशाहीतून मुक्त होऊन, हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील व्हावं, यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण हैदराबाद मुक्ती संग्राम सुरू झाला होता.

मराठवाडा मुक्ती शहीदस्तंभ
Marathwada Mukti Shahid Stambh (ETV Bharat)

पोलीस अ‍ॅक्शन झाली आणि रझाकारी संपली : ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत तांबोळी यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत सांगितलं की, "17 सप्टेंबर 1948 ही एक खास घटना होती. माझ्या वयाच्या नवव्या वर्षी पोलीस अ‍ॅक्शन झाली आणि रझाकारी संपली. तेव्हा मला रझाकारी संपल्याचा नेमका काय अर्थ आहे हे समजत नव्हतं, कारण वय थोडंच होतं, पण मनात काही अबोध आणि अस्पष्ट भावना नक्कीच रुजल्या होत्या. त्या भावना माझ्या हातून 'मराठवाडा गीत' या स्वरूपात व्यक्त झाल्या.

मराठावाडा गीताला युती सरकारनं दिली ओळख : 1995 मध्ये युतीचं (भाजपा-शिवसेना) महाराष्ट्रात पहिलं सरकार स्थापन झालं. त्याच सरकारनं मराठवाडा मुक्तिदिन शासकीय स्तरावर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांच्या उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) इथं मुक्तिदिनाचा थाटात कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात माझं 'मराठवाडा गीत' गायलं गेलं. पंडित नाथराव नेरळकरांच्या संगीत चालीनं तरुणांनी या गीताला इतकी सुंदर उचल दिली की, मराठवाड्यातील तरुणाईच्या ओठी सहज रुळली. हेच गीत मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्तंभावर कोरलं गेलं आहे.

लक्ष्मीकांत तांबोळी यांचे मराठवाडा गीत

या मातीच्या पुण्याईचा टिळा कपाळी लावू
जोवर वाहे गोदामाई तोवर गाणे गाऊ ।।धृ।।
नसता सागर इथे उसळल्या विवेकसिंधूच्या लहरी
शककर्त्यांचे दावीत वैभव प्रतिष्ठान नगरी
देवगिरीच्या इतिहासाला सदैव साक्षी ठेवू ।।१।।
घृष्णेश्वर नागेश परळीचा वंद्य वैद्यनाथ
माहूरगडवासिनी रेणुका तिचा मस्तकी हात
तुळजापूरवासिनी भवानी तिचा छबिना मिरवू ।।२।।
तेरढोकीच्या गोरोबाचे अजून फिरते चाक
कष्ट कऱ्यांची माय जनाई तिचा विठ्याला धाक
नाथांच्या समतेची कावड खांदी वाहून नेऊ ।।३।।
नंदीतटीचा हुजूरसाहेब तेगबहादूर बंदा
दासगणुनी जना लाविले भावभक्तीच्या छंदा
भक्ती- पुन्हा एकदा गुढी चला रे उभवू ।।४।।
अजिंठ्याच्या चित्रलिपीचा जगा वाटतो हेवा
कैलासाचे लेणे अमुच्या मर्मबंधीचा ठेवा
मराठवाडी मानध्वजा ही अखंड फडकत ठेवू ।।५।।

कल्लाळी गावाची शौर्यगाथा प्रसिद्ध : दरम्यान, सरपंच प्रतिनिधी गणपत तोटावाड यांनीही या लढ्याबाबतची आणखी माहिती 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितली. त्यांच्या मते, "मराठवाडा मुक्तीसाठी निजाम राजवटीविरुद्ध झालेल्या संघर्षात नांदेड जिल्ह्याच्या कंधार तालुक्यातील कल्लाळी गावाची शौर्यगाथा विशेष महत्त्वाची आहे. कल्लाळी गावातील एका नातेवाईकांच्या गाडीवर तिरंगा फडकवल्याच्या कारणावरुन रझाकारांनी तीन दिवसांपर्यंत बेकायदेशीर आणि बेधुंद गोळीबार केला. मात्र, कल्लाळीच्या ग्रामस्थांनी याला विरोध करुन निजामाच्या सैन्याविरुद्ध कडवी झुंज दिली. या लढाईत तब्बल 35 जण हुतात्मा झाले. कल्लाळी गाव मनमाड खोऱ्याच्या दक्षिणेकडील डोंगराळ भागात असून, इथं पूर्वी नाईक कुटुंबांची जहागीरी होती. साताऱ्याच्या पाठवडा काशीद गावातील दत्ताजीराव गायकवाड यांच्या घराण्याचा हा भाग होता. त्यांचे दोन पुत्र, मानसिंह आणि लक्ष्माजीराव, यांनी मराठवाड्यातील पेठवडज कल्लाळी इथं जहागीरी मिळवली. बापूसाहेब भगवंतराव नाईक आणि आप्पासाहेब नाईक हे त्या कुटुंबाचे सातव्या पिढीचे वारसदार होते.

हे दोघंही निजामाच्या अन्यायाच्या अधिपत्यातून मुक्त होण्याच्या इच्छेनं पेटलेले होते. आप्पासाहेब नाईक आणि माधवराव मरेवाड यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना युद्धासाठी प्रशिक्षण दिलं आणि तयार ठेवलं. निजामाच्या पोलिसांची यांच्यावरील वक्रदृष्टी आणि अन्यायामुळे तणाव वाढत होता. एके दिवशी, नाईकांच्या वाड्याच्या गढीवर तिरंगा ध्वज फडकवला गेला, ज्याची बातमी मुखेडच्या फौजदाराला मिळाली. तो थेट कल्लाळीला पोहोचला आणि पोलिसांनी तिथं गोळीबार सुरू केला.

35 वीर झाले हुतात्मा : 23 जून 1947 रोजी पहाटे 5 वाजता नाईकांच्या वाड्यावर गराडा घातला गेला, मात्र 80 साक्षीदारांसह नाईकांनी जोरदार प्रतिकार केला. लक्ष्मण बाबाराव वडजे आणि संभाजी टोळ यांच्या नेतृत्वाखाली लढाई सुरू राहिली. रझाकारांनी नागरिकांना त्रास देण्यासाठी आगही लावली, पण ग्रामस्थांनी हिम्मत न सोडता संघर्ष सुरू ठेवला. 28 जून 1947 रोजी 500 मिलिटरी जवान आणि 150 रझाकारांनी कल्लाळीवर मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण केलं. 29 जून ते १ जुलै 1947 या काळात ही कडवी लढाई सुरू होती. अखेरीस, 1 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता समोरासमोरच्या लढाईत 35 वीर हुतात्मा झाले, ज्यात आप्पासाहेब नाईक यांचा समावेश होता."

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

MARATHWADA MUKTI SHAHID STAMBHEND OF NIZAM RULEHISTORICAL MOVEMENTS IN MARATHWADAमराठवाडा मुक्ती संग्राम इतिहासMARATHWADA FREEDOM MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.