नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना कधी, कुठं आणि कशी तयार झाली, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्व ?
देशभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे ही प्रार्थना केली जाते. ही प्रार्थना कोणी आणि कधी लिहिली, याबाबतची माहिती या बातमीतून आम्ही देत आहोत.
Published : September 17, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 1:30 PM IST
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) ही जगातील सर्वात मोठी गैर-शासकीय संघटना आहे. ज्यांचे कोट्यवधी स्वयंसेवक केवळ भारतात नाही, तर अनेक देशात कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास आणि वर्तमान हा तर बहुतांश लोकांना ठाऊक असेल, पण असा विषय आहे, त्याबाबत अजूनही फारशी माहिती पुढं आलेली नाही. त्यापैकीच एक म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना आहे. ''नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे.....त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोहम,'' ही प्रार्थना आता केवळ प्रार्थना राहिली नसून सर्व स्वयंसेवकांना स्फूर्ती आणि प्रेरणा देणारं गीत झालं आहे. संघाची प्रार्थना तर स्वयंसेवकांच्या तोंडी बसलेली आहे. मात्र, प्रार्थनेचा इतिहास फारश्या लोकांना माहिती नसेल. ही प्रार्थना कशी आणि कुठं तयार झाली. त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व किती आहे, यावर माहिती देणारी ही विशेष बातमी, आम्ही खास आमच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
आरएसएसची प्रार्थना, एक ऐतिहासिक प्रवास : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रत्येकच शाखांमध्ये नियमितपणे गायल्या जाणाऱ्या प्रार्थनेला एक इतिहास आहे. 1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झालेली आहे. मात्र, संघाच्या स्थापनेनंतर 14 वर्षांनी म्हणजेच 1939 साली संघाची प्रार्थना तयार झालीय. फेब्रुवारी 1939 मध्ये नागपूरजवळील सिंदी इथं झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ( RSS ) पहिले सरसंघचालक डॉ केशव हेडगेवार, गोळवळकर गुरुजी, बाबासाहेब आपटे, बाळासाहेब देवरस, अप्पाजी जोशी, नानासाहेब टालाटुले आदी मान्यवर त्यात सहभागी झाले होते.
संघाची प्रार्थना मराठी, हिंदीत की संस्कृत भाषेत असावी : सुरुवातीला तयार केलेली प्रार्थना अर्धी मराठीत आणि अर्धी हिंदीत होती. त्यामुळे त्यावेळी प्रश्न निर्माण झाला की प्रार्थना हिंदी आणि मराठीत करणं योग्य ठरेल का ? कारण देशात वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रार्थना आहे. त्यावेळी संपूर्ण देशात एकच स्वरूप आणि एकाच भाषेत प्रार्थना व्हावी, म्हणून तिला संस्कृत भाषेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नंतर संस्कृत भाषेत भाषांतर करण्यात आलं आणि काही सुधारणा देखील करण्यात आल्या. प्रार्थनेच्या शेवटी हिंदीमध्ये 'भारत माता की जय' ठेवण्यात आलं. ही प्रार्थना नागपूरच्या नरहरी नारायण भिडे यांनी संस्कृतमध्ये रचली आणि अनुवादित केली आहे.
कधी झालं प्रार्थनेचं पहिलं गायन : संस्कृतमध्ये अनुवादित केलेल्या या प्रार्थनेचं गायन प्रथम यादव राव जोशी यांनी केलंय. 23 एप्रिल 1940 रोजी पुण्यात संघाच्या शिक्षा वर्गात यादवराव जोशी यांनी प्रार्थना गायली. त्यांची लय आजही ज्या पद्धतीनं गायली जाते, त्याच पद्धतीनं होती. प्रार्थनेनं संघाच्या स्वयंसेवकांमध्ये एकता आणि समर्पणाची भावना निर्माण केली.
संघाच्या प्रार्थनेचं महत्त्व : संघाची प्रार्थना ही संघाच्या आदर्शांचं आणि तत्त्वांचं प्रतीक आहे. ही प्रार्थना संघाच्या स्वयंसेवकांना देशभक्ती, निष्ठा आणि समर्पणाच्या भावनेसाठी प्रेरित करते. सेवा, समर्पण आणि देशभक्ती या सारख्या संघाच्या तत्त्वांचं प्रार्थनेत पालन केलं जाते. संघाच्या स्वयंसेवकांना एकत्र आणण्यात आणि त्यांच्यात देशभक्तीची भावना निर्माण करण्यात प्रार्थना महत्त्वाची भूमिका बजावते. संस्कृत भाषेतील या प्रार्थनेची निवड संघाच्या संस्थापकांच्या दूरदृष्टीचे आणि भारतीय संस्कृती बद्दल त्यांच्या गाढ आदराचं प्रतिबिंब आहे. अशाप्रकारे, संघाची प्रार्थना केवळ संघाच्या स्वयंसेवकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी प्रेरणास्त्रोत आहे, असं संघ अभ्यासक दिलीप देवधर यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी @75 : 'मोदींच्या निवृत्तीचा प्रश्नच नाही, नागपूर दौऱ्यानंतर भाजपा - संघात समन्वय वाढला' - देवधर
- भारताच्या प्रगतीला घाबरून टॅरिफ लावला जातोय; मोहन भागवत यांनी अमेरिकेला सुनावलं
- मोहन भागवत ७५ : वाढदिवसानिमित्त श्री श्री रविशंकर यांनी केलं सरसंघचालकांचं अभिष्टचिंतन; "देवाची भक्ती अन् देशभक्ती एकच" भागवतांचं मत