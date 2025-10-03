सोनं महागलं, पण खरेदीला ब्रेक नाही! दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बाजारात ग्राहकांचा उत्साह कायम
दसऱ्याच्या मुहूर्तवार सोनं खरेदीची परंपरा आहे. या परंपरेच्या पार्श्भूमीवर मुंबईकरांनी झवेरी बाजार, चिरा बाजार, दादर तसेच उपनगरांतील प्रसिद्ध ज्वेलर्सच्या दुकानांमध्ये मोठी गर्दी केली होती.
मुंबई : यंदा सोन्या आणि चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ नोंदवली गेली आहे. दसऱ्याच्या दिवशी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति तोळा 1,18,640 रुपये इतका होता, तर चांदीचा दर प्रति किलो 1,53,000 रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही दरवाढ जवळपास 75 टक्क्यांनी झाली आहे, अशी माहिती सुवर्णकार संघटनेचे अध्यक्ष निर्भयसिंग राजपूत यांनी दिली.
राजपूत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, “गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, चलनवाढ आणि गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे कल वाढल्यानं दरात झपाट्यानं वाढ झाली आहे.”
सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोनं खरेदी: दरवाढीचा परिणाम म्हणून सोन्याची खरेदी किंचित कमी झाली असली, तरीही खरेदीवर होणारा खर्च आणि व्यापाऱ्यांचं उत्पन्न मात्र स्थिर राहिलं आहे. अनेक ग्राहक अजूनही सोनं ही एक सुरक्षित गुंतवणूक समजून खरेदी करत आहेत. त्यामुळे बाजारात गर्दी अजूनही दिसून येत आहे.
ग्राहकांचा कल छोट्या दागिन्यांकडे : सुवर्णकार संघटनेचे अध्यक्ष निर्भयसिंग राजपूत यांनी सांगितलं की, "दर वाढल्यामुळे सोन्याची खरेदी थोडीशी घटली असली, तरी यावर्षीही ग्राहकांनी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानत मोठ्या संख्येनं खरेदी केली. विशेषतः दसऱ्याच्या साडेतीन मुहूर्तानिमित्त खरेदीत लक्षणीय वाढ झाली."
दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर झवेरी बाजार, चिरा बाजार, दादर तसेच उपनगरांतील प्रसिद्ध ज्वेलर्स यांच्या दुकानांमध्ये मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेक कुटुंबांनी एकत्र येऊन सोनं-चांदी खरेदी केली. राजपूत म्हणाले की, “यंदा ग्राहकांचा कल मोठे दागिने खरेदी करण्याऐवजी छोट्या सोन्याच्या वळ्या आणि नाण्यांकडे अधिक होता. बाजारपेठेत दसऱ्याच्या उत्साही वातावरणामुळे चैतन्य निर्माण झालं होतं.”
शुभमुहूर्तावर सोनं घरी आणलं जातं : सोन्याच्या वाढलेल्या दरांनंतरही दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर ग्राहकांचा खरेदीकडे कल कायम दिसून आला. अनेकांनी घटस्थापनेपासूनच दागिन्यांचं आगाऊ बुकिंग केलं होतं. आज त्या बुकिंगचे दागिने किंवा कॉइन हे शुभ दिवशी घरात आणले जातात. दरवाढीचा काहीसा परिणाम खरेदीच्या प्रमाणावर झाला असला, तरीही “शुभ मुहूर्ताला सोनं घरात आणणं” या परंपरेला जपण्यासाठी नागरिक मोठ्या उत्साहानं सोनं खरेदीसाठी पोहोचल्याचं दिसलं.
झवेरी बाजार, चिरा बाजार परिसरात दुपारपासूनच ग्राहकांची गर्दी वाढलेली दिसून आली. दादर, अंधेरी, बांद्रा येथील मॉल्समधील ज्वेलरी शोरूममध्येही खरेदीसाठी चांगली वर्दळ होती. यावेळी व्यापाऱ्यांनी सणासुदीच्या खास ऑफर्स दिल्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव अधिक आनंददायी झाला असून, सणासोबत खरेदीचा उत्साहही दुप्पट झाल्याचं चित्र दिसून आलं.
