राज्यात महापूर तरी काही भागात पाणी टंचाई, पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करा, राज्य सरकारचे निर्देश
राज्यातील काही भागात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशा भागांचा अभ्यास करुन टंचाई कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
Published : October 10, 2025 at 11:37 PM IST
मुंबई : यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला तर २९ जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली. तरीही राज्यातील काही भागात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात ज्या भागात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होईल अशा भागांचा अभ्यास करुन टंचाई कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश राज्य सरकारने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
शासन निर्णय जारी - मराठवाडा, सोलापूर, धाराशिव, बीड, परभणी, अकोला, अमरावती आदी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे ६५ लाख हेक्टर शेतजमीनीचे नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र राज्यात अपुऱ्या पर्जन्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील काही भागात येत्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. यात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असल्यास गावांची यादी जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे, जिल्ह्याच्या वरीष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी संबंधित भागातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान व त्यानुसार यंदाच्या पावसाळ्यात पर्जन्यमानातील फरक तसेच त्या भागातील निरीक्षण विहिरींच्या माहितीवरून भूजलाच्या पातळीत घट झाली आहे का, याचा अभ्यास करून अशा भागात येत्या उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असल्यास अशा गावांची, वाड्यांची यादी तयार करावी आणि तहसिलदार व गट विकास अधिकारी यांच्या संयुक्त अहवालासह जिल्हाधिकारी यांना ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पर्यंत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले असून शुक्रवारी याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे शक्य होईल - जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बाबी तपासून जिल्ह्यातील ज्या गावांना यंदाच्या वर्षी पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. फक्त पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होईल अशाच गावांचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर करून तो शासनास सादर करावा, जेणेकरून शासनास त्याआधारे अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे शक्य होईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेंच पाणी टंचाई घोषित करण्याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा जिल्हा परिषदेमार्फत प्राप्त प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. मागील ३ वर्षात जिल्ह्यातील कोणत्या गावांसाठी टंचाई कृती आराखड्यानुसार प्रत्यक्षात उपाययोजनांसाठी किती खर्च करण्यात आला होता. याचीही माहिती मागवली आहे.