कोल्हापुरातील शेतकऱ्याची हतबलता; सोयाबीनच्या पिकावर फिरवला ट्रॅक्टर

मोहरे गावातील भारती बाबूराव पवार यांचा 30 गुंठे सोयाबीनचे पीक पाण्याखाली गेले. या आर्थिक संकटातून त्यांनी निराशेने त्यांच्या उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवला आहे.

सोयाबीनच्या पिकावर फिरवला ट्रॅक्टर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर- सध्या महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात आलेल्या पुरामुळे शेती पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालंय. हाताशी आलेले पीक निसर्गाने हिरावून घेतल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झालाय. अगदी अशाच प्रकारे अवकाळी पावसामुळे तयार पिकावर ट्रॅक्टर फिरवण्याची नामुष्की कोल्हापुरातील शेतकऱ्यावर ओढवली आहे. वारणा नदीच्या पुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झालंय. येथील मोहरे गावातील भारती बाबूराव पवार यांचा 30 गुंठे सोयाबीनचे पीक पाण्याखाली गेले. या आर्थिक संकटातून त्यांनी निराशेने त्यांच्या उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवला आहे.

सोयाबीनच्या पिकावर फिरवला ट्रॅक्टर (Source- ETV Bharat)

...अन् पीक खराब झाले आणि आर्थिक नुकसान वाढले - पवार कुटुंबीयांनी त्यांच्या सव्वा एकर शेतीपैकी 30 गुंठे क्षेत्रात सोयाबीन पिकाची लागवड केली होती. ऑगस्ट महिन्यात घेतलेले सोयाबीनचे पीक उगवून येत होते, मात्र अचानक आलेल्या पुरामुळे शेतात काही दिवस पाणी साचून राहिले. यामुळे पीक खराब झाले आणि आर्थिक नुकसान वाढू लागले होते. त्यामुळेच आता थेट पवार कुटुंबीयांनी टोकाचं पाऊल उचललं आहे. याबाबत बोलताना भारती पवार यांचा मुलगा रवींद्र पवार यांनी सांगितलं की, "सोयाबीन पीक पाणी खाली राहूनदेखील जोमाने आलं होतं. मात्र आलेल्या शेंगा कुजू लागलल्या होत्या. त्यामुळे पीक काढणीऐवजी थेट रोटावेटर फिरवून पीक नष्ट करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. हातात तोंडाशी आलेलं पीक अशा पद्धतीने भुईसपाट केल्यामुळे आम्हाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सरकारने याकडेही लक्ष द्यावे."

सोयाबीनच्या पिकावर फिरवला ट्रॅक्टर (Source- ETV Bharat)

सरकारची आर्थिक मदत आणि पंचनामे - राज्य सरकारने कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 14 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यामध्ये 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार असल्याचं अधिकृत वृत्त आहे. परंतु सरकारकडून मदत मिळेपर्यंतची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाकडून पूरग्रस्त भागातील शेती नुकसान पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नुकसानभरपाई मिळण्यास सुरुवात झाल्यानंतरच आर्थिक परिस्थतीत काही सुधारणा होईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

नैसर्गिक आपत्तीसमोर शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती - दरम्यान, मोहरे गावातील शेतकरी असलेल्या पवार कुटुंबाच्या या कृतीतून नैसर्गिक आपत्तीसमोर शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती स्पष्ट होते. पवार कुटुंबीयांचे फक्त एक उदाहरण आहे. अवकाळी पावसामुळे आणि अतिवृष्टीने आलेल्या पुरामुळे होणारे नुकसान ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी चिंता बनली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना सरकारने मदत पोहोचवणे गरजेचे आहे, कारण शेतकरी जगला तरच आपला देश वाचेल, अशा भावना देखील रवींद्र पवार यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

