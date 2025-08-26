ETV Bharat / state

सरकार उलथवण्याची भाषा चीड आणणारी; चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जरांगे पाटील यांना सुनावलं

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार उलथवण्याची भाषा केली आहे. ती चीड आणणारी असल्याचं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलय.

मुंबई - 29 ऑगस्टला आझाद मैदानावर धडक देण्याची घोषणा करणाऱ्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार उलथवून टाकू, असं आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं. त्याला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिलं असून, सरकार उलथवण्याची भाषा चीड आणणारी आहे, असं म्हटलं आहे.

मंत्रालयात माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले, "महायुती सरकार तीन कोटी १७ लाख मते आणि ५१.७८ टक्के मताधिक्याने निवडून आले आहे. अशा मजबूत सरकारला उलथवण्याची भाषा चीड आणणारी आहे", असं सांगत ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र वैयक्तिक टीका कदापि सहन करणार नाही, अशी भाषा खपवून घेतली जाणार नाही. मराठा आरक्षणासह कोणत्याही मागण्यांसाठी संयम आणि सकारात्मक चर्चेचा मार्ग अवलंबावा. आम्ही सर्वांचे हक्क मांडण्यास मोकळीक देतो, पण अशा भाषा आणि धमक्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभत नाहीत. चिथावणीखोर आणि अर्वाच्य भाषा टाळली पाहिजे, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले, आंदोलन आणि मागण्या मांडण्याचा सर्वांना हक्क आहे, पण चिथावणीखोर आणि एकेरी भाषा वापरणे, विशेषतः आमच्या आया-बहिणी आणि नेत्यांच्या कुटुंबीयांबाबत बोलणे कोणीही अजिबात सहन करणार नाही”, असंही त्यांनी सांगितलं.


मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली. रात्रंदिवस अभ्यास करून, कायदे अभ्यासकांची मते घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फडणवीस यांनी स्वतः आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण केलं. कायदा तयार केला. हा कायदा विधिमंडळ आणि हायकोर्टात टिकला; पण उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली, असं ते म्हणाले.


महायुती सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं बावनकुळे यांनी अधोरेखित केलं. “आमचं सरकार लुळं पांगळ नाही, तर मजबूत आहे. मराठा समाजाला जे काही द्यायचं आहे, ते फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार देईल. सरकार मराठा समाजासोबत होते, आहे आणि राहील.” असं त्यांनी सांगितलं.

