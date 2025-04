ETV Bharat / state

बोगस शिक्षक भरती घोटाळा : अखेर शिक्षण उपसंचालकासह तीन जण निलंबित, पंधरा दिवसांनी निघाले आदेश - BOGUS TEACHER RECRUITMENT SCAM

बोगस शिक्षक भरती घोटाळा ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 29, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:16 AM IST 1 Min Read

नागपूर : बोगस शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी उपसंचालक उल्हास नरड आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तब्बल १५ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर शासनाने त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून अटक: पराग पुडके या व्यक्तीची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकपदी नियुक्ती करून त्याला भंडारा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. याप्रकरणी सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर पोलीस तपासानंतर उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून अटक केली होती, तेव्हापासून नरड हे पोलीस कास्टडीत आहेत. त्यानंतर शिक्षक पराग पुडके, अधीक्षक नीलेश मेश्राम, लिपिक सूरज इंगळे आणि उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर यांनाही अटक करण्यात आली. सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सायबर पोलिसांनी नरड आणि नाईक यांच्याविरोधात स्वतंत्र गुन्हाही दाखल केला आहे. तसेच ढवळे आणि भोसले यांनाही अटक करण्यात आली आहे.



१५ दिवसांनी निलंबनाची आदेश: वर्ग एकचे अधिकारी असलेले नरड, मेश्राम आणि दुधाळकर यांच्या निलंबनासाठी शासनाकडं प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. नियमांनुसार, ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस कोठडीत असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर तातडीनं निलंबनाची कारवाई आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात तब्बल १५ दिवसांनी निलंबनाचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

Last Updated : April 29, 2025 at 9:16 AM IST