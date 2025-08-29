ठाणे : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनासाठी लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यामुळं मुंबईत तुफान गर्दी झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी विविध पक्षातील नेते जात आहेत. अशातच आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक विधान करत आरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झालाय.
यांचे काढून त्यांना देणं हे करता येणार नाही : "मराठा समाजासाठी जे जे करता येईल ते आम्ही करत आहोत. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असे कोणाचीच भूमिका नाही. यांचे काढून त्यांना देणं हे करता येणार नाही. कायद्यानुसार जे आहे ते मराठा समाजाला दिले जाईल. मी मुख्यमंत्री असताना 10 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्याचा फायदा आजही मराठा समाजाला होतोय. 'सारथी'च्या माध्यमातून देखील अनेक योजना आणल्या व त्याचा फायदा मराठा समाजाला होतोय," असं म्हणत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं विधान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
आरक्षण महाविकास आघाडीला टिकवता आलं नाही : "मराठा समाजाला बिन व्याजी कर्ज देतोय, वसतीगृह दिलीत. यामुळं UPSC, MPSC मध्ये मराठा समाज पुढं जातोय. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण हे महायुती सरकारनं दिलं होतं. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आलं नाही," असा खोचक टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.
गोळ्या घालण्याचं काम सरकारचं नाही : मराठा समाज हा आर्थिक मागास आहे. त्यांना दिलेलं 10 टक्के आरक्षण टिकलं पाहिजे असा प्रयत्न सरकारचा आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले. गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नसल्याची आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली. त्यावर गोळ्या घालण्याचं काम सरकारचं नाही, असं उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. "विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मी मुख्यमंत्री असताना बैठकीला बोलावलं तेव्हा का आले नाही? दुटप्पी भूमिका का घेतात? मराठा समाजाबद्दल किती कळवळा आहे? मराठा समाजावर 'सामना'तून टीका केली गेली, त्यांना यांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाहीये. मतांसाठी फक्त ते राजकारण करतात. त्यांच्यात हिंमत होती तर मुख्यमंत्री असताना का हिंमत दाखवली नाही," असा घणाघात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला.
