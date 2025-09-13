"140 कोटी जनता असल्यानंतर...."; भारत-पाकिस्तान मॅचवर अजित पवार यांची भूमिका
आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना होत आहे. यावरुन राजकारण तापलं आहे. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : September 13, 2025 at 6:08 PM IST
पुणे : आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्यावरुन देशभरात राजकारण तापलं आहे. या मॅचवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून घेण्यात आलाय. तसंच या मॅचवरुन उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. आता या मॅचवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना होणार आहे. या सामन्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत क्रिकेट मॅच नको, असं विरोधकांनी म्हटलं आहे. अशातच आज राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला.
मॅचवर अजित पवार काय म्हणाले? : "140 कोटी जनता असल्यानंतर वेगवेगळे मतप्रवाह असणार. आजपर्यंत आपण एकमेकांचे शत्रू म्हणत पाहत आलो आहोत. आपण सकारात्मक भूमिका घेतली असताना, समोरून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. खेळात अशा गोष्टी आणू नये, असा म्हणणारा देखील वर्ग आहे, तर खेळाडू वृत्ती दाखवावी असा म्हणणारा देखील वर्ग आहे. जेवढे व्यक्ती तेवढे मतमतांतरं असू शकतात. पण, प्रत्येकानं कसा विचार करावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ही मॅच होणार आहे, अशी माझी माहिती आहे. ज्या स्तरावर निर्णय घ्यायचा असतो, त्या स्तरावर निर्णय घेतला गेला आहे," अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
आमच्या तिघांचं व्यवस्थित सुरू : सातारा गॅझेटबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "कुणावरही अन्याय होणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे सगळे बसून मार्ग काढू." उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे याबाबत अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले "असं काही नाही. मी स्टॅम्पवर लिहून देऊ का? की असं काही नाही. आम्ही तिघे एकत्रित बसतो. त्यावेळेस कधीही असं जाणवलं नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघेही चांगले काम करतात. चांगला कारभार व्हावा, असा आमचा तिघांचा प्रयत्न असतो. आमच्या तिघांचं व्यवस्थित सुरू आहे."
