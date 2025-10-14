आगामी निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्याने तक्रार करायला जमलेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची महाविकास आघाडीवर टीका
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा कामासाठी मंत्रालयात आले नाहीत. मात्र आता तक्रार करण्यासाठी आलेले आहेत, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
Published : October 14, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 2:43 PM IST
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदार वाढलेत आणि चुकीच्या पद्धतीने मतदान झालंय. तसेच महाराष्ट्रात मत चोरी झालीय, असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी झाल्याच्या विरोधात आज महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड आदी नेते उपस्थित होते. महाविकास आघाडीचे नेते मंत्रालयात तक्रार करण्यासाठी आल्यानंतर यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निशाणा साधलाय. जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा कामासाठी मंत्रालयात आले नाहीत. मात्र आता तक्रार करण्यासाठी आलेले आहेत, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
पराभव दिसू लागल्याने धडपड : दरम्यान, ज्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला भरभरून मतं मिळाली, तेव्हा यांनी निवडणूक आयोग, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांच्या विषयी तक्रार केली नाही, तेव्हा मिळालेले यश स्वीकारलं. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे यांना सर्वकाही वाईट दिसू लागले आहे. म्हणून ते निवडणूक आयोग, न्यायालय यांच्याविषयी तक्रार करीत आहेत. परंतु महाराष्ट्राची जनता सुज्ञ आहे, जनतेने कामाला पसंती दिलीय. म्हणून आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत बहुमताच्या आकड्याने जनतेने विजयी केले आणि आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत यांना पराभव दिसू लागल्याने यांची ही फडफड सुरू आहे. हे तक्रार करायला एकत्र जमले आहेत, अशी टीका एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर केली.
योजना बंद होणार नाहीत... : महाविकास आघाडीला जेव्हा चांगले यश मिळते, तेव्हा ते कोणाविषयी तक्रार करीत नाहीत. मात्र आता पराभव झाल्याने हे एकत्र जमले आहेत आणि तक्रार करू लागले आहेत. आमचं काम बोलतं आहे, आम्ही लोकांची कामं केली आहेत म्हणून लोकांनी आम्हाला निवडून दिलंय. परंतु यांनी काही काम केलं नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयात किती वेळा आले? असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला. तसेच आता ते तक्रार करायला आलेले आहेत हे लोकांना सगळं कळतंय. पुढे निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्याने ते आता रडीचा डाव खेळत आहेत, अशी टीका एकनाथ शिंदे यांनी केलीय. तसेच मी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली योजना सरकार बंद करणार नाहीत. लाडकी बहीण योजना किंवा अन्य योजना सुरूच राहतील, असंही यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलंय.
