ETV Bharat / state

आता शेतकऱ्यांना दिवसाच मोफत वीज; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती - AJIT PAWAR

कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 4, 2025 at 8:40 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 9:02 PM IST 2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर : "शेतकऱ्यांना रात्री नाही तर, फक्त दिवसाच मोफत वीज देणार," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. "शेतकऱ्यांना सूट देतो त्याचा भार उद्योजकांवर टाकतो. खरं सांगतो, ताकाला जायचं तर भांड लपवत नाही, इतर राज्यांपेक्षा वीज महाग आहे हे मान्य आहे. त्यासाठी सोलरवर वीज निर्माण करण्याचे प्रकल्प सुरू झालेत. त्यातून 3 रुपये वीज दर मिळाला. त्यावर आता शेतकऱ्यांना सूट देताना आठवड्यातील अर्धा दिवस रात्री तर, अर्धा दिवस, दिवसा असं नाही तर, फक्त दिवसाच वीज देण्याचं धोरण आहे. रात्री मुला बाळांसोबत राहायचं कुठं जायचं नाही. टप्प्याटप्प्यानं येणारा खर्च उद्योजकांना द्यायचा आहे," असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.



पहिल्यांदाच स्थिर सरकार : "१९९१ पासून मी आमदार आहे. पण, पहिल्यांदाच इतके स्थिर सरकार आहे. ६५ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदा विरोधकांची संख्या ५० आहे. मात्र, त्यांचा मान सन्मान ठेवला पाहिजे, आदर ठेवला पाहिजे. मी दिलेल्या निधीचे काम कसे सुरू आहे, ते पाहण्याची मला सवय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार चांगलं काम करत आहे. उद्योजक काम करून पुढं जात आहेत. मात्र, त्यांच्या काही समस्या आहेत, त्या मला सांगण्यात आल्या. त्यावर सचिव यांच्याशी बोलणं झालंय. नवीन उद्योग छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात येत असल्यानं नवीन पोलीस स्टेशन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर उद्योगांसाठी लागणाऱ्या सुविधा बाबत सकारात्मक आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मसिआ संघटनेच्या उद्योजकांच्या संवाद कार्यक्रमात सांगितलं. कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्र अजित पवार (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : May 4, 2025 at 9:02 PM IST