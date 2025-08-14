ETV Bharat / state

मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आदेश - DEPUTY CHIEF MINISTER AJIT PAWAR

इंदापूर–माणगाव रस्त्यासाठी 21 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजनाचे निर्देश देण्यात आलेत.

Deputy Chief Minister of the state Ajit Pawar
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 9:16 AM IST

1 Min Read

रायगड- कोकणवासीयांच्या गणेशोत्सव प्रवासाला अडथळा येऊ नये, यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. इंदापूर–माणगाव नजीकच्या रस्त्यासाठी लागणारा 21 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, संबंधित विभागाने ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, असे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खड्ड्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून चौपदीकरण, रस्त्यातील खड्डे भरणे, विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक, पुलांची कामे, ट्रामा केअर सेंटरची उभारणी, दर 40 किलोमीटरवर शौचालयांची व्यवस्था, अशा सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण कराव्यात. जिल्हा प्रशासनाने महामार्गावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

काटेकोर वाहतूक नियोजन करावे : गणेशोत्सव काळात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाहतूक लक्षात घेता, जिथे सर्वाधिक कोंडी होते, अशा ठिकाणांची पाहणी करून काटेकोर वाहतूक नियोजन करावे, अवजड वाहनांची वाहतूक नियंत्रित करावी, घाटरस्ते आणि वळणांवर आपत्कालीन यंत्रणा तैनात ठेवावी, तसेच वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही निर्देश पवार यांनी दिले.

बैठकीला अनेक विभागाचे अधिकारी उपस्थित : या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत फेगडे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे प्रादेशिक अधिकारी अंशुमली श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग, रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड तसेच जनआक्रोश समितीचे अध्यक्ष अजय यादवराव, बळीराजा सेनेचे अध्यक्ष अशोक वालम आणि प्रकाश भांगरथ उपस्थित होते.

हेही वाचाः

रायगड- कोकणवासीयांच्या गणेशोत्सव प्रवासाला अडथळा येऊ नये, यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. इंदापूर–माणगाव नजीकच्या रस्त्यासाठी लागणारा 21 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, संबंधित विभागाने ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, असे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खड्ड्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून चौपदीकरण, रस्त्यातील खड्डे भरणे, विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक, पुलांची कामे, ट्रामा केअर सेंटरची उभारणी, दर 40 किलोमीटरवर शौचालयांची व्यवस्था, अशा सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण कराव्यात. जिल्हा प्रशासनाने महामार्गावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

काटेकोर वाहतूक नियोजन करावे : गणेशोत्सव काळात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाहतूक लक्षात घेता, जिथे सर्वाधिक कोंडी होते, अशा ठिकाणांची पाहणी करून काटेकोर वाहतूक नियोजन करावे, अवजड वाहनांची वाहतूक नियंत्रित करावी, घाटरस्ते आणि वळणांवर आपत्कालीन यंत्रणा तैनात ठेवावी, तसेच वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही निर्देश पवार यांनी दिले.

बैठकीला अनेक विभागाचे अधिकारी उपस्थित : या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत फेगडे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे प्रादेशिक अधिकारी अंशुमली श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग, रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड तसेच जनआक्रोश समितीचे अध्यक्ष अजय यादवराव, बळीराजा सेनेचे अध्यक्ष अशोक वालम आणि प्रकाश भांगरथ उपस्थित होते.

हेही वाचाः

"मुंबईचे लचके तोडण्याचे प्रयत्न थांबत नाहीत, तोपर्यंत.... "; उद्धव ठाकरे कडाडले

सांगलीत काँग्रेसला खिंडार; पृथ्वीराज पाटील यांनी केला भाजपामध्ये प्रवेश

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI GOA HIGHWAYGANESHOTSAVKONKAN PEOPLEमुंबई गोवा महामार्गDEPUTY CHIEF MINISTER AJIT PAWAR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.