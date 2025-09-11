"देशात लोकशाही, जरांगेशाही नाही; ओबीसी पण लढा उभारू शकतात", छगन भुजबळ यांचा इशारा
देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही नाही, असं म्हणत ओबीसी पण लढा उभा करू शकतात, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
Published : September 11, 2025 at 8:18 PM IST
नाशिक : मराठा समाजाच्या दबावापोटी सरकारनं घाईघाईत जीआर काढला आहे. यामुळं ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल. हा निर्णय घेताना सरकारनं हरकती मागवल्या नाहीत. शासन निर्णय हा संभ्रम निर्माण करणारा आहे. त्यामुळं इतर जातींवर अन्याय होईल. देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही नाही, असं म्हणत ओबीसी पण लढा उभा करू शकतात, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. नाशिक आयोजित पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ बोलत होते.
शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा : "आम्ही सरकारला पत्र दिलं आहे. एका समाजाच्या दबावापोटी, इतर समाजाकडे दुर्लक्ष केलं. निर्णय घेताना हरकती मागवल्या नाहीत. हा मुद्दा आम्ही मांडला आहे. ओबीसी हक्कांवर गदा येईल, असं आम्ही त्यात म्हटलं आहे. मराठा समाजाला एसीबीसी आरक्षण दिलं आहे. सामाजिक मागास नाही, असं सरकारनं म्हटलं आहे. त्यामुळं आता मराठा समाजाला दोन प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळं इतर जातींवर अन्याय केला आहे. शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे," असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
नातेसंबंध आणि नातेवाईक यात फरक : "पहिला जीआर मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींबाबत होता. एक तासाच्या आत दुसरा जीआर निघाला. पात्र शब्द गेला आणि मराठा समाजाबाबत शब्द आला. जरांगे यांनी सांगितलं मी ते करून घेतलं. मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण दिलं. नातेसंबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेवाईक ब्लड रिलेशनमध्ये जाईल. नातेसंबंध कुठंही जातात. कुणी असे प्रतिज्ञापत्र देऊन ओबीसी ठरवायला लागले. तर 4 आयोगाचे फायनडिंग आहे. त्यात मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असं सांगितलं आहे," असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
सारथीला दिलं ते आम्हाला द्या...: "ओबीसीला जशी फी माफ आहे, तशी मराठा समाजाला सुद्धा आहे. सारथीला 2048 कोटी दिले. मराठा वसतीगृहाला 13 हजार कोटी दिले. थेट कर्ज 1248 कोटी दिले. 12 हजार 600 कोटी बँकेकडून दिले. पण ओबीसी मंडळाला 3 हजार कोटी मिळाले. एकाच कम्युनिटीला एवढे पैसे. आम्हाला जागा मोफत नाही, त्यांना मोफत जागा दिली. यावर्षी बजेटमध्ये 602 कोटी 44 लाख दिले. सगळे पैसे दिले गेले. महाज्योतीचे मागील पैसे शिल्लक आहेत. 895 कोटी मागितले, त्यांना 267 कोटी दिले. आम्हाला 60 टक्के कट लावला. असे दरवर्षी होत आलेले आहेत. तसंच सारथीला दिलं ते आम्हाला द्या, असं मी मंत्रिमंडळात मांडलं आहे," असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
