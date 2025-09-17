ETV Bharat / state

खेळाडूंना नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, तर जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळेत क्रीडा शिक्षक अनिवार्य, क्रीडामंत्री कोकाटेंची माहिती

जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Sports Minister Manikrao Kokate
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 10:45 AM IST

मुंबई - राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये विशेष पदके मिळवलेल्या खेळाडूंना राज्य सरकारच्या सेवेत नोकरीसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची एक्सक्लुसिव्ह माहिती राज्याचे क्रीडा आणि अल्पसंख्याक मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खेळाडूंना आरक्षण मिळावे...: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील अनेक खेळाडू चमकदार कामगिरी करत असतात, या स्पर्धेमध्ये तसेच ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना राज्य सरकारच्या सेवेत नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र खेळाडूंना अधिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी आता हे आरक्षण 10 टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितलंय.

क्रीडा विभागातच करावे लागणार काम...: मात्र शासकीय सेवेत नोकरी प्राप्त झालेल्या खेळाडूंना आता केवळ क्रीडा विभागातच काम करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यापूर्वी जे खेळाडू शासकीय सेवेत दाखल झाले होते, ते क्रीडा विभागासह अन्य विभागांमध्येही काम करीत आहेत. मात्र खेळाडू कोट्यातून सेवेत भरती झालेल्या खेळाडूंनी आता केवळ क्रीडा विभागातच काम करणे अपेक्षित असल्याचे कोकाटे म्हणाले.

क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Source- ETV Bharat)

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत क्रीडा शिक्षक नाही : दुसरीकडे राज्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा या एक शिक्षक अथवा दोन शिक्षक असतात. अशा शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक नसतो. मात्र जिल्हा परिषदेच्या किमान केंद्र शाळांमध्ये तरी एक क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आदिवासी खेळाडूंवर विशेष लक्ष : राज्यातील आदिवासी खेळाडू हे मूलतः काटक आणि चपळ असतात. त्यामुळे अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यावर आपल्या विभागाचा भर असणार आहे. राज्यात सर्वच खेळाडूंना पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी क्रीडा विभागाच्या वतीने विशेष आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचेही मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी सांगितले.

