63 वर्षात पहिल्यांदाच शिवाजी विद्यापीठ कुलगुरुविना; तत्काळ कुलगुरुंची नियुक्ती करण्याची मागणी
शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी नवीन नियुक्ती झाली नाही. ही परिस्थिती मागच्या 63 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे.
Published : October 8, 2025 at 5:52 PM IST
कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ. दिगंबर तुकाराम शिर्के यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपला आहे. त्यानंतर अद्याप विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी नवीन नियुक्ती झाली नाही. ही परिस्थिती मागच्या 63 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे, असं जाणकार सांगतात. कुलगुरूपद रिक्त राहिल्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कारभारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गोंधळाचा सामना करावा लागतोय : कुलपती कार्यालयाकडून नवीन कुलगुरूची निवड प्रक्रिया सुरू होण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अद्याप निवड समितीची स्थापना झालेली नाही. मार्च 2025 मध्ये कुलपती कार्यालयाने विद्यापीठाला निवड समितीसाठी तज्ज्ञाची शिफारस करण्यास सांगितले आहे. जे विद्यापीठ प्रशासनाने पूर्ण केले; पण अंतिम निर्णयाकडे जलद गती नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रभारी कुलगुरूपदाची नियुक्ती देखील झाली नसल्याने प्रशासनाला गोंधळाचा सामना करावा लागत आहे.
विद्यापीठ प्रशासनावर परिणाम : डॉ. डी. टी. शिर्के यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील यांचा कार्यकाळही संपलेला आहे. त्याशिवाय चार अधिष्ठात्यांचे पदही रिक्त असल्याने विद्यापीठातील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये स्थैर्याची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात चालू असलेल्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निवड प्रक्रियेतील सध्याचा आढावा : कुलगुरू निवड प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाने तातडीने निवड समितीसाठी तीन नावे कुलपती कार्यालयाला पाठवली आहेत. निवड समितीच्या स्थापनानंतर योग्य उमेदवारांची निवड होईल, असे अपेक्षित आहे. परंतु, सहा महिने किंवा अधिक काळ ही प्रक्रिया चालू राहू शकते, त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने आणि शासनाने तत्परतेने काम करणे आवश्यक आहे.
लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी : "शिवाजी विद्यापीठातील लाखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य ज्या पदाच्या आखत्यारीत आहे, त्या पदावर व्यक्ती उपस्थित असणे गरजेचं आहे. राज्यपाल महोदयांनी तत्काळ याची दखल घेऊन किमान प्रभारी व्यक्तीची नियुक्ती करावी. आणि गुलगुरु निवडीची प्रकिया गतिमान करावी. अन्यथा विद्यापीठ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर धरणे आंदोलन करु," असा इशारा शाहू विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष शुभम शिरहट्टी यांनी दिला आहे.
दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठ हे कोल्हापुरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे विद्यापीठ आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या वरिष्ठ पदावरील रिक्ततेमुळे विद्यापीठ चालवणाऱ्या प्रशासनात आणि शैक्षणिक कारभारात रिक्त नेतृत्व लवकरात लवकर नियुक्त करणे गरजेचे आहे, अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
