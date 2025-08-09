Essay Contest 2025

दागिने, वस्त्र तुम्ही सांगा... हवा तसा 'गणपती बाप्पा' बनवून घ्या, कस्टमाइज गणेश मूर्तीला मागणी वाढली - GANESH FESTIVAL 2025

गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे. यंदा कस्टमाइज गणेश मूर्तींची मागणी वाढली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथेही या ट्रेंडची मागणी जोर धरू लागली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 9:09 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्रात गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. 10 दिवस चालणारा हा सण आनंद आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण करतो. काळाच्या ओघात हा सण अधिक व्यापक झाला असून त्याचं महत्त्व आणि प्रसिद्धीही वाढली आहे. यासोबतच विविध प्रकारच्या मूर्तींचं आकर्षणही वाढलं आहे. गेल्या काही वर्षांत घरगुती गणपतींना अधिक वैयक्तिकृत (कस्टमाइज) रुप देण्याची परंपरा वाढली आहे. यंदाही भक्तांचा कल आपल्या मनाप्रमाणे बाप्पाची मूर्ती घडवण्याकडे वळला आहे. छत्रपती संभाजीनगरातही हा ट्रेंड अगदी जोरात सुरू आहे. याबाबत शहरातील मूर्तिकारांनी सांगितलं की, यावर्षी बाप्पाची मूर्ती सजवण्यासाठी अधिक मागणी वाढली आहे. या बदलत्या ट्रेंडमुळे मूर्तिकारांना एक नवा व्यवसायवृद्धीचा मार्ग मिळाला आहे.

नव्या ट्रेंडबाबत छत्रपती संभाजीनगर येथील मूर्तीकार आणि व्यावसायिक मानसी टेंभेकर यांनी सांगितलं, "आता ग्राहक आपली मूर्ती अधिक आकर्षक आणि कस्टमाइज रुपात सजवण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी मूर्तीच्या मूळ किंमतीपेक्षा 25% अधिक दर आकारला जातो."

भक्त मूर्तीच्या मूळ किंमतीपेक्षा अधिक पैसे देण्यास तयार : गणेशोत्सव हा आनंद आणि चैतन्याचा सण आहे. पूर्वी, गणेशोत्सवामध्ये मोठ्या गणेश मंडळांचे देखावे आणि त्यात असलेल्या आकर्षक मूर्ती प्रमुख आकर्षणाचा भाग असायच्या. पण गेल्या काही वर्षांत घरगुती गणेशोत्सवातही एक नवीन ट्रेंड पहायला मिळत आहे. घराघरात बाप्पाच्या मूर्ती अधिक आकर्षक आणि कस्टमाइज स्वरुपात साकारल्या जात आहेत. यावर्षी, घरगुती बाप्पांच्या मूर्तींना कस्टमाइज करण्याच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. शहरातील प्रसिद्ध मूर्ती व्यावसायिक मानसी टेंभेकर यांच्याकडे यावर्षी 370 हून अधिक भक्तांनी आपल्या मनासारखी मूर्ती घडवण्यासाठी आगाऊ नोंदणी केली आहे. हे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. मानसी टेंभेकर यांनी सांगितलं की, भक्त त्यांची मूर्ती आपल्या आवडीनुसार तयार करून घेण्यासाठी अधिक उत्सुक आहेत आणि यासाठी ते मूर्तीच्या मूळ किंमतीपेक्षा अधिक पैसे देण्यास तयार आहेत.

भक्तांच्या मनाप्रमाणे गणेश मूर्ती तयार होत आहेत : गणेशोत्सवाच्या दिवशी प्रत्येकाला आपला बाप्पा सर्वात सुंदर आणि आकर्षक असावा अशी इच्छा असते. यासाठी अनेक भक्त मूर्ती विक्रेत्यांची दुकाने पालथी घालतात. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारात डोक्यावर कापडी फेटा आणि आकर्षक वस्त्र परिधान केलेल्या मूर्ती लक्ष वेधून घेत आहेत. पण यंदा भक्तांना जसे वस्त्र आणि दागिने हवे आहेत, त्या प्रमाणे मूर्ती सजवून मिळत आहे. मूर्तीला सजवताना ग्राहकांच्या पसंतीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्त्र आणि रंगसंगती वापरल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे, बाप्पाच्या दागिन्यांमध्ये मोत्याचे, हिरे जडित अशा विविध प्रकाराचे दागिने वापरले जात आहेत. भक्त त्यांच्या मनाप्रमाणे, हव्या तशा प्रकारे मूर्ती तयार करून मागत आहेत, अशी माहिती मानसी टेंभेकर यांनी दिली.

कस्टमाइज गणेश मूर्तीबाबत गणेश भक्त संध्या कोटंबे यांनी सांगितलं , "जसं आपण घर सजवताना आपल्या मनाप्रमाणे सजावट करतो, तसाच मनासारखा बाप्पा मिळत असल्यानं आम्हाला आनंद वाटतोय."

पीओपी मूर्तींची मागणी वाढली : पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, असं अनेक सामाजिक संघटना आवाहन करत आहेत. शाडू मातीच्या मूर्ती पर्यावरणासाठी फायदेशीर असल्या तरी त्यांची किंमत सामान्य लोकांच्या बजेट बाहेर आहे. शाडू मातीची मूर्ती घरात विसर्जित केली आणि त्याच मातीतून पुन्हा मूर्ती तयार केली, तर ती पर्यावरण पूरक ठरते. यावर्षी, प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्तींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पीओपी मूर्ती कमी दरात उपलब्ध होतात आणि त्या घरात विसर्जित केल्यास पर्यावरणावर कमी परिणाम होतो.

Last Updated : August 9, 2025 at 9:09 PM IST

TAGGED:

