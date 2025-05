ETV Bharat / state

केंद्र सरकारनं गठीत केलेल्या शिष्टमंडळामुळं पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर येणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - DEVENDRA FADNAVIS JANTA DARBAR

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जनता दरबार ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 17, 2025 at 3:12 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:00 PM IST

नागपूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शनिवारी नागपूरमध्ये जनता दरबार आयोजित करण्यात आला होता. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. जनता दरबाराच्या माध्यमातून त्यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत त्याचं गार्‍हाणं ऐकून घेतलं. यावेळी त्यांनी जनता दरबारावर नागरिकांचा विश्वास असल्याचं सांगितलं. "भारताच्या शिष्टमंडळामुळं दहशतवादपुरस्कृत पाकिस्तानचा खरा चेहरा सर्वांसमोर येणार आहे. या शिष्टमंडळात अनेक अनुभवी खासदारांचा समावेश आहे. त्यामुळं अगदी खरी बातमी देशांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहोचेल," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. पाकिस्तानचा खरा चेहरा समोर येणार : दहशतवाद पुरस्कृत पाकिस्तानचा बुरखा संपूर्ण जगासमोर फाडण्यासाठी सरकारने शिष्टमंडळाचे गठन केलंय. शिष्टमंडळात अनेक अनुभवी खासदारांचा समावेश केलेला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अतिशय चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे अगदी खरी बातमी जगभरातील देशांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहोचेल, चांगली डिप्लोमसी आहे. युद्धाचे सत्य सगळ्या जगापर्यंत पोहोचेल. पाकिस्तान दहशतवादी देश आहे हे जगभरातील वेगवेगळ्या देशांत स्थापित होणार आहे.

