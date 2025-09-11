ETV Bharat / state

इतिहासात पहिल्यांदाच तिन्ही दलाच्या महिला अधिकारी एकत्र मिशनवर : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

26000 नॉटिकल मैलांचा हा प्रवास केवळ एक साहस नाही. तो भारताच्या स्त्रीशक्तीचा, आत्मविश्वासाचा आणि धैर्याचा जिवंत पुरावा आहे, असं संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केलं.

Defence Minister Rajnath Singh flags off historic tri-service sailing expedition on IASV Triveni
'त्रिवेणी' नौका आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक - संरक्षण मंत्री (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतीय सैन्यदलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या दहा महिला अधिकारी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून आज (11 सप्टेंबर) जगप्रदक्षिणेला निघाल्या. यावेळी या महिला अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 11 सप्टेंबर 2025 हा दिवस भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला आहे, असे उद्गार काढले. तसंच 26000 नॉटिकल मैलांचा हा प्रवास केवळ एक साहस नाही. तो भारताच्या स्त्रीशक्तीचा, आत्मविश्वासाचा आणि धैर्याचा जिवंत पुरावा आहे, असं संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केलं.

Defence Minister Rajnath Singh flags off historic tri-service sailing expedition on IASV Triveni
आयएएसव्ही त्रिवेणी (ETV Bharat Reporter)

देशासाठी अभिमानाचा क्षण : "संपूर्ण देशासाठी हा अभिमानाचा क्षण असून आपण हा संदेश देत आहोत की, भारतीय कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत. ही समुद्र प्रदक्षिणा म्हणजे तिन्ही सेनांच्या शक्तीचं प्रतीक आहे. या प्रवासात दूरपर्यंत आकाश आणि पाण्याच्या मधोमध आत्मविश्वासानं उभं राहणं, हे तुमच्या शक्तीचं प्रतीक आहे," असं महिला अधिकाऱ्यांना उद्देश्यून संरक्षण मंत्र्यांनी कौतुक केले. तसंच, "या प्रवासादरम्यान तुम्हाला वेगवेगळ्या भावनांचा आणि सामना करावा लागणार आहे. पण आपल्या पूर्वजांनी जेव्हा लाकडाची नाव बनवली असेल ती किती लहान असेल. पण छोटी नाव घेऊन इतक्या विशाल समुद्राला टक्कर देणं, याचं कारण हिम्मत, कष्ट आहे. त्या नावेत प्रवास करणाऱ्या नाविकाचे साहस आणि सातत्यानं सागर देखील हार मानतो. त्याच पूर्वजांचा वारसा तुम्ही पुढं चालवणार आहेत असा मला विश्वास आहे," असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं.

'त्रिवेणी' नौका आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक : या प्रवासात या महिला अधिकाऱ्यांना सदर्न ओशनचे वेगवान वारे, ड्रेक पॅसेजच्या प्रचंड लाटांचे आव्हान, अंग गोठवणारी थंडी आणि निद्रानाशाचा सामना करावा लागेल. पण हेच आव्हान त्यांना अधिक मजबूत करणार आहे. कारण, हा प्रवास केवळ जलयात्रा नाही, तर एक साधना आहे. प्रत्येक क्षण त्यांची इच्छाशक्ती तपासणार आहे. पण या महिला अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षे खडतर प्रशिक्षण घेत या सगळ्यावर मात करण्याचा आत्मविश्वास मिळवल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर, 'त्रिवेणी' ही नौका आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.

Defence Minister Rajnath Singh flags off historic tri-service sailing expedition on IASV Triveni
दहा महिला अधिकारी निघाल्या जगप्रदक्षिणेला (ETV Bharat Reporter)

140 कोटी भारतीयांचा आशीर्वाद : "त्रिवेणीच्या लाटांवरील प्रत्येक विजयात भारताचं स्वप्न, तंत्रज्ञान आणि सामर्थ्य दडलेलं आहे. या महिला अधिकारी केवळ समुद्र जिंकणार नाहीत, तर जगासमोर भारताची संस्कृती, मूल्ये आणि सैन्यशक्ती मांडणार आहेत. तुमच्यासोबत 140 कोटी भारतीयांचा आशीर्वाद असून तुम्ही मे 2026 मध्ये यशस्वीपणे मुंबईत परतणार आहात. या दहा महिला अधिकारी भारताच्या अस्मितेच्या दीपस्तंभाप्रमाणे इतिहासात आपलं नाव कायमचे करण्याच्या कामगिरीवर निघाल्या आहेत. त्यांचा हा प्रवास भारतातील प्रत्येक मुलीला आकाश असो वा महासागर, भारतीय स्त्रीसमोर कोणतेही बंधन नाही. हे कायम सांगत राहील," असा विश्वास देखील संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला.

Defence Minister Rajnath Singh flags off historic tri-service sailing expedition on IASV Triveni
आयएएसव्ही त्रिवेणी (ETV Bharat Reporter)

गेट वे ऑफ इंडिया जवळून टीम त्रिवेणीला फ्लॅग ऑफ : भारतीय सेना, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या दहा महिला अधिकाऱ्यांनी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून जगप्रदक्षिणेसाठी मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियाजवळून प्रस्थान केले. यावेळी ‘आयएनएसव्ही तारिणी’ मधून आठ महिने यशस्वीरीत्या प्रवास करून परतलेल्या लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए या टीम त्रिवेणीला निरोप देण्यासाठी उपस्थित राहिल्या होत्या. तसंच त्यांना निरोप द्यायला आलेल्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर निरनिराळ्या भावनांचा कल्लोळ पाहायला मिळत होता. कारण, सुमारे आठ महिने या महिला अधिकारी आता कुटुंबापासून दूर असणार आहेत. त्यात सागर प्रवासामध्ये सतत बदलत्या वातावरणामध्ये या महिला अधिकाऱ्यांना तिन्ही त्रिकाळ सतर्क राहणं गरजेचं असल्यानं त्यांच्या कुटुंबीयांना थोडी चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्या हा प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण करतील असा विश्वास असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत डीजे गाडीची धडक लागून एकाचा मृत्यू, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षाला अटक
  2. राजकोट किल्ला पर्यटनासाठी खुला; पर्यटकांची वर्दळ वाढली
  3. नागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबार, 50 लाखांची रोख लंपास; व्यापाऱ्याला लागल्या दोन गोळ्या
Last Updated : September 11, 2025 at 7:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईसंरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहआयएएसव्ही त्रिवेणीभारतीय सैन्यदलDEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.