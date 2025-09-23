विदर्भ–मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवारांची मागणी
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “ओला दुष्काळ जाहीर करावा” अशी मागणी केली आहे.
Published : September 23, 2025 at 12:23 PM IST
मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर हानी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असून, जनावरे वाहून गेली आहेत, काहींच्या घरांचेही मोठे नुकसान झालंय. धाराशिव, लातूर, नांदेड, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “ओला दुष्काळ जाहीर करावा” अशी मागणी केली आहे.
लोक असुरक्षित आहेत, जनावरे वाहून गेलीत : त्यांनी राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे, पण अजूनही पालकमंत्री किंवा संबंधित मंत्री जिल्ह्यात जाऊन पाहणीसाठी गेलेले नाहीत, असे नमूद करत पंचनामे झालेले नाहीत, त्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी, असे म्हटले आहे. लोक असुरक्षित आहेत, जनावरे वाहून गेली आहेत. मंत्र्यांनी त्वरित जिल्ह्यांना भेट द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या वेदना ऐकाव्यात, असे आदेश दिले जावेत, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. या आठवड्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, तातडीने मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी सूचना वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. मंत्री मात्र इथे बसून आहेत, जिल्ह्यांत जाण्यास तयार नाहीत. शेतकरी रडत आहेत, पण सरकार अजूनही दखल घेत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दुष्काळ जाहीर करून तातडीची मदत योजना जाहीर करा : निवडणुकीपूर्वी सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत दिली पाहिजे. पीकविमा योजनांचा फायदा होत नसल्याचं स्पष्ट झालंय. त्यामुळे प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांपर्यंतची थेट मदत जाहीर केली पाहिजे, अशी वडेट्टीवार यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान, जनावरांचे मृत्यू आणि लोकांच्या घरांवर ओढवलेले संकट लक्षात घेता राज्य कॅबिनेटच्या आजच्या बैठकीतच दुष्काळ जाहीर करून तातडीची मदत योजना जाहीर करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
