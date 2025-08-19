सातारा : पश्चिम घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आल्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सहा तालुक्यातील शाळांना उद्या आणि परवा सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे सातारा, कराड, पाटण, वाई, जावळी आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील शाळा बंद राहणार आहेत.
पश्चिम घाटमाथ्याला ऑरेंज अलर्ट : सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. कोयना धरणातून 90 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यातच आता हवामान खात्याने ऑरेंज अलर्ट जारी केल्यामुळे पूरस्थिती उद्भवणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना दोन दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
सहा तालुक्यातील शाळांसाठी निर्णय : "सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, वाई, सातारा, कराड या सहा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बुधवारी ( 20 ऑगस्ट ) आणि गुरुवारी (21 ऑगस्ट) बंद राहतील," अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी दिली आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्णयाचे अधिकार : सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव, खटाव, खंडाळा, माण आणि फलटण या तालुक्यातील पावसाची स्थिती पाहून तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांनी शाळा बंद ठेवण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी केली आहे. दरम्यान, शाळा सुट्टीच्या कालावधीत पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्ष राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
