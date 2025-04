ETV Bharat / state

राज्यातील शिक्षकांसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आनंदाची बातमी; आता ताण होणार कमी - EDUCATION MINISTER DADA BHUSE

शिक्षणमंत्री दादा भुसे ( ETV Bharat ReporterEtv Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 12, 2025 at 10:34 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 10:55 AM IST 2 Min Read

नंदुरबार : लोकसभा निवडणुका, विधानसभा निवडणुका, स्थानिक पातळीवरील निवडणुका आल्या की शिक्षकांना कामं लागतात हे ठरलेलंच आहे. तसंच सरकारी योजनांचा आढावा, माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्याची कामंही शिक्षकांना दिली जातात. त्यामुळं मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याच्या अनेक तक्रारी पालकांकडून होत असतात. यावर आता निर्णय घेणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. अशैक्षणिक कामं कमी करण्याचा निर्णय : "राज्यातील शिक्षकांची किमान ५० टक्के अशैक्षणिक कामं कमी करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसातच घेण्यात येईल, जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान आहे. यासाठी शाळांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. बहुसंख्य जिल्हा परिषद शिक्षक नवीन उपक्रम राबवून गुणवत्ता वाढवीत आहेत, ते राज्यभरातील शाळांमध्ये अंमलबजावणी करु व राज्यात अशा शिक्षकांची 'आयडॉल बँक' तयार करण्याचा मानस समोर ठेवला आहे. सुट्ट्यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांनी पालकांशी संवाद साधून नवीन उपक्रमांबाबत पालकांना माहिती द्यावी, जेणेकरून पटसंख्या वाढीत मदत होईल व जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता व पटसंख्या टिकून राहील, यासाठी सर्व शिक्षकांनी प्रयत्नशील राहावे," असं आवाहन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलं. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : April 12, 2025 at 10:55 AM IST