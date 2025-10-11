'उद्धव ठाकरेंनी अनेक वेळा हंबरडा फोडला, आता शेतकऱ्यांसाठी . . . .' एकनाथ शिंदेंचा हंबरडा मोर्चावर हल्लाबोल
उबाठाच्या वतीनं आज छत्रपती संभाजीनगरात हंबरडा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र हंबरडा मोर्चा अगोदरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
Published : October 11, 2025 at 11:22 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 1:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याच्या आधी शिवसेनेचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरचा दौरा केला. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, "खुर्ची गेली तेव्हापासून उद्धव ठाकरे यांनी अनेक वेळा हंबरडा फोडला, आता काय फोडणार," असा जोरदार टोला त्यांनी लगावला. "निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती जागा सुटणार हे माहीत नसलं, तरी आम्ही महायुतीतच निवडणूक लढवणार आहोत. शेवटी निवडणुका जाहीर होतील, त्यावेळी भगवा फडकवणं महत्वाचं असेल. लोकसभा, विधानसभा झाली, आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक जिंकणार," असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर "विरोधकांना अपेक्षित नसलेली मदत शेतकऱ्यांना दिली. सरकार म्हणून आम्ही त्यांच्या या काळात सोबत राहणार आहोत," असं आश्वासन त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून बैठक नाही : "आम्ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कधीच काम करत नाही. आमचे कार्यकर्ते नेहमीच तयार असतात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन शिबीर आयोजित केलं. कार्यकर्ते कधी निवडणूक होणार याची वाट बघत आहेत. मागील काही वर्षात लोकांची कामं केली आणि महाराष्ट्राला पुढं नेण्याचं काम केलं. शेतकरी संकटात आहे, त्यासाठी 32 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. दिवाळी आधी पैसे देणार, आमचं दिलेलं वचन आम्ही पाळणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना यांनी थांबवली, ती पुन्हा एकदा सुरू करणार आणि दुष्काळ दूर करणार आहोत. अनेक योजना पाण्याच्या सुरू करणार आहेत. मराठवाड्यात न्याय दिला पाहिजे, शेतकऱ्यांचा पाठीशी राहिलं पाहिजे. त्यामुळे आम्ही तिघांनी मिळून निकष बाजूला ठेऊन मदत देण्याची भूमिका घेतली," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
युतीत निवडणुका लढणार : निवडणुका महायुती म्हणून जिंकणार आहोत, आमच्याकडं युती तिकडं बिघाडी आहे. घरी बसणारे घरीच बसतात, अशी टीका त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. "विरोधकांना स्वप्नात पण वाटलं नाही, इतकं पॅकेज दिलं, मात्र त्यांना वाटलं लाडकी बहीण योजनेमुळे पैसे नाहीत. असं वाटलं शेतकऱ्यांचा पाठीशी सरकार उभे राहणार नाही. ज्यांना त्यांच्या काळात संधी होती, त्यावेळी दिलं नाही, आता काय आम्ही देणारे आहोत. खुर्ची गेली तेव्हा हंबरडा फोडला, सत्ता गेली तेव्हा फोडला, आमदार गेले तेव्हा फोडला, आता किती वेळा फोडणार," अशी टीका त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या हंबरडा मोर्चाच्या काही तास आधी केली. "त्यांनी कर्जमाफी दिली, त्यावेळी त्यांच्यासोबत होतो मला माहिती आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाची खाती मोकळी झाली असती, आम्ही त्यांच्या हातात दिलं. प्रिंटिंग मिस्टेक नाही, नियमानं पैसे देणार," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
ओबीसी समाजाची बैठक घेऊन निर्णय : "मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढताना ओबीसी समाजाची बैठक घेतली होती, त्यानंतर निर्णय घेतला. ओबीसीचं काढून मराठा समाजाला दिलेलं नाही, कोणाला देताना कोणावर अन्याय होणार नाही. तरी मोर्चा का काढला मला माहीत नाही, असं उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे काढलेल्या ओबीसी मोर्चाबाबत दिलं. राज्यातील बळीराजा अडचणीत असताना मदत करणं आपलं काम आहे. यावेळी देखील विरोधकांनी राजकारण न करता मदतीसाठी सोबत आलं पाहिजे. शेतकरी आणि सरकार मिळून निर्णय घेऊ," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
