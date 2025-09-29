ETV Bharat / state

पावसाचा कहर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला कोकण-मराठवाडा विभागाचा आढावा; तत्काळ मदत करण्याच्या सूचना

मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायम आहे. रविवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या भागातील जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदारांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली.

Deputy CM Eknath Shinde
आढावा बैठक घेताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस पडल्यामुळे भात शेतीचं नुकसान झालं आहे. यामुळे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना दिले आहेत. तसेच, सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी तातडीने मदत कार्य करण्याचे निर्देश देखील शिंदे यांनी दिले आहेत.

शनिवारपासून (27 सप्टेंबर) सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी कोकण विभागाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या. या बैठकीत कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, तसेच सर्व पालिका आयुक्त आणि महसूल अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासांत पडलेल्या पावसाची माहिती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतली. या सर्व ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला असून सरासरी ८० ते १०० मिमी पावसाची नोंद झाली असल्याचे सर्वांनी सांगितलं.

ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील नद्यांची पातळी वाढली असली तरी ती धोकादायक पातळीपेक्षा खाली असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकणाऱ्या ठिकाणी लोकांचं स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या भागातील नागरिकांना शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये तात्पुरतं स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

'24 तास फोन सुरू ठेवा' : "सर्व आपत्कालीन यंत्रणांनी अलर्ट राहून आपले फोन 24x7 सुरू ठेवावे आणि कोणाचेही फोन आल्यानंतर तत्काळ त्यांना प्रतिसाद द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वीज महामंडळाबाबत फोन न उचलल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे या सूचनांचे काटेकोर पालन करावं," असंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. तसेच, "आपत्कालीन सेवांमध्ये कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी ऑन फील्ड सज्ज राहावेत," असेही आदेश दिले गेले आहेत.

अश्रू पुसायचे आहेत, इथे काय राजकारण करता? : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देत म्हटलं, "इथं राजकारण करण्याची वेळ नाही. इथं काय राजकारण करायचं, त्यांचे अश्रू पुसायचे आहेत." अशा शब्दात त्यांनी संजय राऊत यांचा समाचार घेतला. शिंदे म्हणाले की, "ही राजकारणाची वेळ नाही, सध्या सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसोबत उभे राहण्याची गरज आहे."

मराठवाड्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा : छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड आणि अहिल्यानगर येथे पावसाचा जोर कायम असून तिथं पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या भागातील जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदारांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली. नदीकाठावर राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, त्यांना जेवण आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याचे आदेश स्थानिक आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

"मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून काही अटी व शर्ती बाजूला ठेवून त्यांना तातडीने मदत देणं आवश्यक आहे. राज्य शासनाकडून ही मदत लवकरच पुरवली जाईल," असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. या भागात ऑन फील्ड कर्मचारी अलर्ट मोडवर असून मदतकार्य तत्परतेनं सुरू आहे. धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINFALL THANE DISTRICTMAHARASHTRA RAIN NEWSMARATHWADA DIVISION RAIN REVIEWDEPUTY CM EKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.