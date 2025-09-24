शेतकरी कर्जमाफीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेऊ; आपत्तीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवणार, एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
मराठवाडा, विदर्भासह राज्यभर जोरदार पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार योग्यवेळी निर्णय घेणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
Published : September 24, 2025 at 12:51 AM IST
मुंबई : "राज्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आतापर्यंत प्रलंबित असलेली 2200 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत अथवा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत सरकार योग्य वेळी निर्णय घेईल," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. शिवसेनेच्या वतीने मराठवाड्यात मदतीचे ट्रक पाठवण्यात आले. या ट्रकला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर एकनाथ शिंदे माध्यमांशी बोलत होते.
कर्जमाफी देण्यासंदर्भात सरकार लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल : मराठवाड्यात अतिवृष्टी सातत्याने होत असून हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. अनेक ठिकाणी माती खरवडून गेली आहे अशा ठिकाणी सुद्धा तातडीने पंचनामे करून आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. "जे नागरिक पुरात अडकले होते, त्यांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने तातडीने सुरक्षितस्थळी हलवण्याविषयी एनडीआरएफ आणि सैन्य दलाला कळवण्यात आले आहे. मराठवाडा, विदर्भात ढगफुटी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यात घरांची पडझड आणि जनावरे सुद्धा वाहून गेल्याची भीती आहे. या सर्व बाबतीत तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात अथवा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नसून याबाबत सरकार लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल," असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय आणि इतर मदत रवाना : आपत्तीग्रस्त भागात तातडीने वैद्यकीय कक्षाद्वारे मदत देण्यात आली असून संबंधितांपर्यंत औषधे आणि डॉक्टर्स पोहोचले आहेत. तसेच प्रताप सरनाईक यांनी या भागाचा नुकताच दौरा केला होता, आता त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यांमध्ये तातडीने मदत देण्यात येत आहे. भांडी, ब्लॅंकेट, चादरी, कपडे या वस्तू तातडीने पोहोचवल्या जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यासाठी पक्षाच्या वतीने 50 ते 60 ट्रक आपत्तीग्रस्त भागात रवाना करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान या पूर परिस्थितीनंतर साथीचे रोग उभवण्याची शक्यता असल्याने आरोग्यमंत्री स्वतः सर्व ठिकाणी जाऊन आढावा घेतील आणि साथीचे रोग पसरणार नाहीत, यासाठी दक्षता घेतली जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
संकट काळात राजकारण नको : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंचनामे न करता तातडीने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा आग्रह धरला आहे. या संदर्भात विचारले असता शिंदे म्हणाले की, "ते स्वतः मुख्यमंत्री होते, अशा पद्धतीने त्यांनी कधी मदत दिल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र अशा संकट समयी सर्व पक्षांनी राजकीय विरोध विसरून एकत्र येऊन मदत करण्याची गरज आहे. जे मदत करतील त्या सर्वांचे सरकार म्हणून आम्ही स्वागतच करू," असेही शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा :
- राज्यातील सायबर सुरक्षा वाऱ्यावर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स अकाउंट हॅक झाल्यावर काँग्रेसची टीका
- महापालिका निवडणुकीपूर्वी मनसे, भाजपाचा नवा डाव: वाहतूक कोंडीवरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घेरण्याचा प्रयत्न
- घोडबंदरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता होणार; जड वाहने रात्री 12 वाजल्यानंतर सोडण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आदेश