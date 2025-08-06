नांदेड : भाजपाच्या प्रवक्तेपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या आरती साठे यांची नियुक्ती थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी खळबळ उडवून दिली. यानंतर याबाबत विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायव्यस्थेच्या निर्णयात केंद्र, राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही : "न्यायव्यवस्था न्यायव्यवस्थेचं काम करत असते. त्याच्या निर्णयामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. आरती साठे यांच्या न्यायाधीश पदाच्या नियुक्तीवरून अनेक चर्चा होत आहेत. परंतु, हा पूर्ण न्यायालयाचा अधिकार आहे. त्यामुळं यासंदर्भात न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
बेस्ट व्यवस्थापकपदी दोन नियुक्त्या : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यामुळं वाद निर्माण झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अश्विनी जोशी यांची, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशिष शर्मा यांना नियुक्त केलं. "मला प्रशासनाची माहिती आहे ती बघता राज्याचा प्रमुख हा सर्व निर्णय घेत असतो. एकनाथ शिंदे ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी ते देखील निर्णय घेत होते. आता देवेंद्र फडणवीस राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यामुळं आता ते निर्णय घेतात. महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा विभाग राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडं असतो. पण महायुतीत घटक पक्ष असल्यानं मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात. आम्हाला काय वाटलं तर आम्ही त्यांना जे सांगायचं ते सांगतो. पण सर्वस्वी अधिकार हा मुख्यमंत्री महोदयांचा असतो. तरी याबाबत मी माहिती घेईन, जेईडीना विचारेन असं काही घडलं का? पण अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.
महादेवी हत्तीण, कबुतरखान्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक : "कबुतरखाना आणि महादेवी हत्तीणबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच बैठक घेतली होती. राज्य सरकार महादेवी हत्तीण आणि कबुतरखान्याबाबत सकारात्मक आहे. महादेवी हत्तीणबाबत कोल्हापुरातील नांदणी मठातील प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. याबाबत इतर काहींना भूमिका मांडायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात मांडू शकता. पिढ्यानपिढ्या काही भागात कबुतरखाने आहेत. परंतु, त्याबाबत उच्च न्यायालयानं आणि महादेवी हत्तीणबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. कायद्याप्रमाणं देश स्तरावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि राज्यात उच्च न्यायालयाचा असतो," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली रक्कम : "विकासाची कामं थांबलेली नाहीत. आजच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठी रक्कम दिली आहे. ही सतत चालणारी प्रक्रिया असते. टप्प्याटप्प्यानं रक्कम दिली जाते. चार हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वित्त विभागानं सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रक्कम दिली आहे." अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
मी पण कामासाठी दिल्लीला जातो : दिल्ली आपल्या भारताची राजधानी आहे. तिथं लोकसभा आणि राज्यसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या काळात विरोधीपक्षाला बैठक लावण्याचा अधिकार आहे. त्याच पद्धतीनं वेगवेगळ्या राज्यातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील किंवा त्यांच्या राज्यातील काही कामं असतील तर या काळात सर्व केंद्रातील मंत्री तिथं उपलब्ध असतात. त्यामुळं काही कामाच्या संदर्भात अनेकजण जातात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जातात. विरोधी पक्षाचे उद्धव ठाकरे जातात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कामे जास्त असतील त्यासाठी ते जात असतील. माझं काम निघालं तर मी जातो. काही कामं फोनवर होत नाहीत. काही कामांची सविस्तर चर्चादेखील करायची असते. एकनाथ शिंदे केवळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री नाहीत तर एका पक्षाचे प्रमुख देखील आहेत. त्यांच्या पक्षाचे खासदार तिथे आहेत. त्यांच्या बैठका असतात. यासह इतर काही कामं पण असतील, दिल्ली दौऱ्यांच्यासंदर्भात असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा :
- मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सावरकर सदनाची कागदपत्रे जळून खाक, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या दौर्याआधीच शिवसेनेत फूट? मेंगाळ-दराडेंच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळं खळबळ
- पिंपरी चिंचवड : 'इंजिनिअर' मणिपुरी तरुणाचा हँडगन घेऊन दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; दोन भावंडांच्या सतर्कतेमुळं अडकला जाळ्यात