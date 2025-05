ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन कोणी दिलं? उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी हात झटकले - AJIT PAWAR ON FARMERS LOAN WAIVER

शेतकरी मेळाव्यात बोलताना अजित पवार ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 2, 2025 at 4:16 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 4:29 PM IST 2 Min Read

कोल्हापूर : भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन थेट जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून दिलं होतं. निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी महायुतीला मत दिलं. यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तेचा ताबा महायुतीच्या हाती आला. मात्र, अजूनही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालेली नाही. यावरून शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी महायुतीवर निशाणा साधला होता. मात्र, आज कोल्हापुरातील चंदगडच्या दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कर्जमाफीवरून हात झटकले, "मी आश्वासन दिलं होतं का? असा प्रतिप्रश्न अजित पवारांनी पत्रकारांनाच विचारला. मी देखील शेतकरी : महायुतीच्या 100 दिवसांचं रिपोर्ट कार्ड 'महाराष्ट्र दिना'च्या निमित्तानं राज्याच्या जनतेसमोर मांडण्यात आलं. "हा कार्यक्रम आधी गंभीरतेनं घेतलं नाही. पण आता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं आहे की, चांगलं काम केलं पाहिजे. पिक विम्यात ज्यांनी चुकीचं काम केलं आहे, त्यांच्यासाठी मी चुना लावला, असं मी बोललो होतो. राज्यातील बळीराजाला मी कसं काय बोलू शकतो? मी देखील शेतकरी आहे, काही महाठगांनी चुना लावला म्हणून मी बोललो," असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं. प्रतिक्रिया देताना अजित पवार (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : May 2, 2025 at 4:29 PM IST