पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्यासाठी पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं आहे. यावर राज्यातील विविध नेते मंडळी प्रतिक्रिया देत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी "72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते जर घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली होती. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "ते अनेक काळ सरकारमध्ये होते. तेही दहा-दहा वर्ष सत्तेत होते. उगाच त्या खोलात जायला आम्हाला लावू नका. सगळे वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय असून मला खोलात जाऊ देऊ नका," असं म्हणत अजित पवार यांनी शरद पवार यांना टोला लगावला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू : "मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील आझाद मैदान इथं आंदोलन सुरू आहे. याबाबत अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "अशा वेळेस प्रयत्न करन आपलं काम असतं. राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करतं आहे. आमच्या सगळ्यांची भूमिका ही सकारात्मक असून चर्चा करून मार्ग काढणार आहे. जे उपोषणाला बसतात ते आपली भूमिका मांडत असतात. लोकशाहीमध्ये संविधानानं त्यांना तो अधिकार दिला आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळया पातळीवर राज्य सरकारच्या वतीनं प्रयत्न सुरू आहेत," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
स्वबळाचा नारा दिलेला नाही : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाली असून शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक बोलावली होती. याबाबत त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले " जी प्रभाग रचना झाली आहे. याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. काहींनी नाराजी व्यक्त केली. तर पिंपरी चिंचवडच्या प्रभाग रचनेमध्ये काही बदल झालेला नाही. पुण्यात मात्र वेगवेगळा मत प्रवाह असल्याचं पहायला मिळालं. तसंच प्रभाग रचनेबाबत आमचा महायुतीचा प्रश्न असून आम्ही ते एकत्र बसवून सोडवू. तसंच मी कोणत्याही प्रकारे स्वबळाचा नारा दिलेला नाही. महायुतीबाबत आम्ही तिन्ही नेते एकत्र बसून निर्णय घेऊ."
