दार्जिलिंगमध्ये विविध ठिकाणी भूस्खलन झाल्यानं १३ जणांचा मृत्यू; रस्ते बंद झाल्यानं जनजीवन विस्कळित

रात्रभर सुरू असलेल्या पावसामुळे उत्तर बंगालच्या डोंगराळ भागात भूस्खलनात किमान १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक विस्कळित झाली आहे.

महामार्गाची दुर्दशा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
दार्जिलिंग: उत्तर बंगालमध्ये पुन्हा मुसळधार पावसामुळे हाहाकार झाला आहे. विविध ठिकाणी भूस्खलन झाल्यानं अनेक टेकड्या उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. दार्जिलिंगमध्ये पंधरा जणांचा मृत्यू झाला. तर मिरीमध्ये एक लोखंडी पूल कोसळला. जिल्हा प्रशासनानं युद्धपातळीवर बचाव मोहीम सुरू केली. भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग १० वरील संपर्क तुटला.

हवामान विभागानं टेकड्या आणि मैदानी भागात मुसळधार पाऊस होण्याचा इशारा दिला होता. त्याचप्रमाणं उत्तर बंगालमध्ये रात्रभर संततधार पाऊस सुरू होता. दार्जिलिंग जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनुसार, मिरीमध्ये लोखंडी पूल कोसळल्यानं नऊ जणांचा मृत्यू झाला. सुखियामध्ये भूस्खलनात चार जणांचा मृत्यू झाला. टेकड्यांमधील अनेक भागात भूस्खलन घटना घडल्या आहेत. ढिगारा हटविण्याचं काम सुरू झालं आहे. सिक्कीममध्ये अनेक ठिकाणी पर्यटकही अडकले आहेत.

कोसळलेला लोखंडी पूल (Source- ETV Bharat Reporter)

अनेक ठिकाणी रस्ते बंद -कुर्सियांगचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय म्हणाले, मिरिकमध्ये भूस्खलन घटना घडल्यानंतर पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. आज सकाळी आणखी दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. सुखियामध्ये आणखी चार जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. हवामानामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत आहे. सिलिगुडी ते दार्जिलिंग मार्गे रोहिणीला जाणारा रस्ता भूस्खलनामुळे अनेक ठिकाणी बंद आहे. दिलारामला जाणारा रस्ता देखील बंद आहे.

महामार्गाची दुर्दशा (Source- ETV Bharat Reporter)

मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती- भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये मृतांचा आकडा वाढू शकतो, अशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भीती आहे. जीटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा म्हणाले, जीटीएचा आपत्ती विभाग सक्रियपणे काम करत आहे. आम्ही धोक्यात असलेल्या लोकांना पंचायत सदस्यांना, जीटीए अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना कळवण्यास सांगितलं आहे. आम्हाला मुलांना आणि महिलांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." मिरिकचे बीडीओ, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीओ), महानगरपालिका आयुक्त (एमसी) आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी काम करत आहेत.

पुरेशी व्यवस्था करावी- राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी म्हटलं, हजारो रहिवासी अडकले आहेत. त्यांना आवश्यक वस्तू आणि सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना विनंती करतो की, त्यांनी तातडीने संसाधने एकत्रित करावीत. या भागात संपर्क नेटवर्क जलदगतीने पूर्ववत करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करावी. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी अन्न, पाणी, औषधे आणि तात्पुरते निवारा यासारख्या मदत साहित्याचं वितरण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.

अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला- तिस्ता नदीची पाण्याची पातळी वाढली आहे. तसेच सततच्या पावसामुळे बचाव कार्यात वारंवार अडथळा येत आहे. सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता, गोरखालँड प्रादेशिक प्रशासनानं सार्वजनिक सुरक्षेसाठी दार्जिलिंगमधील टायगर हिल, रॉक गार्डन आणि इतर पर्यटन स्थळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत या ठिकाणी अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

