"दहिसर टोल नाका वेस्टर्न हॉटेलसमोर स्थलांतरित करावा," प्रताप सरनाईक यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी - PRATAP SARNAIK

याबाबत लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

Pratap Sarnaik
प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 8:35 PM IST

मुंबई : मुंबई महानगर प्रवेश करताना मीरा-भाईंदर शहराच्या वेशीवर असलेल्या दहिसर टोल नाक्यामुळं नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. परिणामी अनावश्यक इंधनाचा अपव्यय होतो. तसंच वाहनांच्या प्रदुषणामुळं पर्यावरणाची देखील हानी होते, असं म्हणत दहिसर टोल नाका हा पुढे 2 किलोमीटर अंतरावरील वेस्टर्न हॉटेलसमोर स्थलांतरित करावा, अशी मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवलं आहे.

नागरिकांना दिलासा मिळेल : दरम्यान, मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत दहिसर टोल नाका येतो. त्यामुळं येथून ये-जा करणाऱ्या वाहनांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. तसंच वाहतूककोंडीमुळं तासनतास अडकून पडावं लागतं. पर्याय म्हणून हा टोल नाका 2 किलोमीटर अंतरावरील वेस्टर्न हॉटेलसमोर हलवावा. ज्यामुळं नागरिकांना दिलासा मिळेल व लोकांचा वेळ वाचेल. तसंच मीरा-भाईंदर व मुंबई दरम्यानचा प्रवास अधिक सुलभ होईल, अशी मागणी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

Pratap Sarnaik demands from Deputy Chief Minister
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र (ETV Bharat Reporter)

वाहतुकीवरील ताण कमी होईल : दहिसर टोल नाक्यामुळं मिरा-भाईंदर शहरातील 15 लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना, वाहनचालकांना आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रचंड वेळ वाया जात आहे. तसंच वाहतूक कोंडीचा सुद्धा सामना करावा लागत आहे. परिणामी प्रवासाचा वेळ वाढत असून, इंधनाचा विनाकारण अपव्यय होत आहे. त्यामुळं ही मागणी मान्य झाल्यास, स्थानिक नागरिकांना टोलमुक्त प्रवासाचा लाभ मिळेल आणि वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, असा विश्वासही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील अनेक टोलनाके रद्द केले. तसंच काही टोल नाक्यावरील लहान वाहनांना टोलमाफी केली. या निर्णयाचे सर्वसामान्य जनतेनं स्वागत केलं आहे. त्यामुळं या टोल नाक्याबाबत उपमुख्यमंत्री तोडगा काढतील, असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी विश्वास व्यक्त केला.

