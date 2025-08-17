ETV Bharat / state

दहीहंडी महोत्सव 2025 : जय जवान गोविंदा पथकाची हॅट्ट्रिक! सलग तीन ठिकाणी 10 थर रचून नोंदवला विक्रम; ठाण्यात 17 गोविंदा जखमी - DAHI HANDI FESTIVAL 2025

जोगेश्वरीच्या जय जवान गोविंदा पथकानं यंदा 10 थर रचण्याची हॅट्ट्रिक साथली आहे. त्यांनी घाटकोपर, जोगेश्वरी आणि मनसेच्या दहीहंडी महोत्सवात 10 थर लावून विक्रम केला.

DAHI HANDI FESTIVAL 2025
डावीकडून 10 थरांचा यशस्वी थर, उजवीकडे गोविंदा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 7:55 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read

ठाणे : काही वर्षांपूर्वी कठीण वाटणारा 8 थरांचा विक्रम जय जवान गोविंदा पथकानं मोडला होता. त्यानंतर हा विक्रम मोडण्यासाठी अनेक गोविंदा पथकांकडून प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना यंदा यश मिळालं आहे. परिवहन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या युवा संस्कृती प्रतिष्ठानच्या दहीहंडी महोत्सवात 10 थरांचा मनोरा रचला गेला. जोगेश्वरीतील कोकणनगर गोविंदा पथकानं शनिवारी (17 ऑगस्ट) दुपारी 10 थरांचा यशस्वी मनोरा रचत मागील वर्षीचा 9 थरांचा विक्रम मोडला. त्यातून एक नवा इतिहास रचला.

जय जवान गोविंदान पथकानंही रचले 10 थर : मागील वर्षी 9 थरांचा विक्रम करणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकानं पुन्हा एकदा युवा संस्कृती प्रतिष्ठानच्या मैदानावरच 10 थर रचून स्वतःचाच विक्रम मोडला. या थरांच्या स्पर्धेमुळे मैदानावर उत्साहाचं वातावरण होते. उपस्थितांनी या कौशल्यपूर्ण सादरीकरणाला भरभरून प्रतिसाद दिला.

जय जवाननं 10 थर लावले तो क्षण आणि जखमी गोविंदाची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)
  • 'जय जवान'नं मनसेच्या दहीहंडीतही रचले 10 थर : जिद्द अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर जय जवान गोविंदा पथकानं यंदाही आपली चमक दाखवत मोठा विक्रम केला. मनसेच्या दहीहंडी उत्सवात जय जवान पथकानं 10 थरांचा यशस्वी मनोरा रचत आणखी एक विक्रम आपल्या नावे केला.

सलग तीनदा 10 थर रचत नोंदवली हॅट्ट्रिक : शनिवारी दुपारी मुंबईतील घाटकोपरमध्ये झालेल्या दहीहंडी उत्सवात जय जवान गोविंदांनं पहिल्यांदाच 10 थरांची रचना करून दमदार सलामी दिली. मात्र, त्याआधीच सकाळी जोगेश्वरीच्या कोकणनगर गोविंदा पथकानं 10 थर लावून एक नवीन विक्रम नोंदवला होता. हे आव्हान स्वीकारत जय जवान गोविंदा पथकानं आपलाच विक्रम पुन्हा मोडला. सलग तीन ठिकाणी घाटकोपर, जोगेश्वरी आणि मनसेच्या दही हंडी महोत्सवात 10 थर लावून जबरदस्त हॅट्ट्रिक साधली. या कामगिरीमुळे जय जवान पथकाची जिद्द, ताकद आणि संघभावना पुन्हा एकदा सर्वांसमोर अधोरेखित झाली.

jay javan govinda pathak
गोविंदांनी रचले 10 थर (ETV Bharat Reporter)

नवीन रेकॉर्ड बनवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील : या नव्या विक्रमाबाबत बोलताना पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांनी सांगितलं की, “आपल्या गोविंदांच्या मेहनतीमुळे आम्ही सलग तीन ठिकाणी 10 थर लावण्याचा विक्रम घडला आहे. यापुढेदेखील असे प्रयत्न सुरूच राहतील. नवीन विक्रम बनवण्याची आमची तयारी आणि आत्मविश्वास कायम आहे.”

17 Govindas injured in Thane
ठाण्यात 17 गोविंदा जखमी (ETV Bharat Reporter)

ठाण्यात 17 गोविंदा जखमी : ठाणे हे दहीहंडी उत्सवाचं माहेरघर मानलं जातं. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मध्य आणि पश्चिम मुंबईतील अनेक नामांकित गोविंदा पथकं ठाण्यात दाखल झाली होती. ठाण्यातील मोठ्या रकमेच्या दहीहंड्या फोडण्यासाठी विविध पथकांनी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, थर रचताना संतुलन बिघडल्यामुळे काही ठिकाणी अपघातही घडले. ठाणे आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, दहीहंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात एकूण 17 गोविंदा खाली पडून जखमी झाले आहेत. डोळा, नाक, छाती आणि हाताला लागून काही गोविंदा किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी 12 गोविंदांवर कळवा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर उर्वरित 5 जणांना ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

जखमी गोविंदांची नावे खालीलप्रमाणे

  • आदित्य रघुनाथ वर्मा (18 वर्षे)
  • कृष्णा मिठू स्वयन (13 वर्षे)
  • समर बन्सीलाल राजभर (10 वर्षे)
  • निशांत संतोष सावंत (5 वर्षे)
  • सौरभ प्रकाश जाधव (26 वर्षे)
  • चंदन जैस्वाल (23 वर्षे)
  • अक्षय शर्मा (26 वर्षे)
  • अजय परशुराम नरगडे (15 वर्षे)
  • सर्वेश चव्हाण (27 वर्षे)
  • शंकर पाटील (27 वर्षे)
  • साहिल भोईर (19 वर्षे)
  • अनुप यादव (35 वर्षे)
  • शिवराज पवार (10 वर्षे)
  • रोहन पागे (24 वर्षे)
  • कल्पक पाटील (35 वर्षे)
  • करण पवार (17 वर्षे)
  • सिद्धू सुहास मुंडा (11 वर्षे)

हेही वाचा

ठाणे : काही वर्षांपूर्वी कठीण वाटणारा 8 थरांचा विक्रम जय जवान गोविंदा पथकानं मोडला होता. त्यानंतर हा विक्रम मोडण्यासाठी अनेक गोविंदा पथकांकडून प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना यंदा यश मिळालं आहे. परिवहन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या युवा संस्कृती प्रतिष्ठानच्या दहीहंडी महोत्सवात 10 थरांचा मनोरा रचला गेला. जोगेश्वरीतील कोकणनगर गोविंदा पथकानं शनिवारी (17 ऑगस्ट) दुपारी 10 थरांचा यशस्वी मनोरा रचत मागील वर्षीचा 9 थरांचा विक्रम मोडला. त्यातून एक नवा इतिहास रचला.

जय जवान गोविंदान पथकानंही रचले 10 थर : मागील वर्षी 9 थरांचा विक्रम करणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकानं पुन्हा एकदा युवा संस्कृती प्रतिष्ठानच्या मैदानावरच 10 थर रचून स्वतःचाच विक्रम मोडला. या थरांच्या स्पर्धेमुळे मैदानावर उत्साहाचं वातावरण होते. उपस्थितांनी या कौशल्यपूर्ण सादरीकरणाला भरभरून प्रतिसाद दिला.

जय जवाननं 10 थर लावले तो क्षण आणि जखमी गोविंदाची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)
  • 'जय जवान'नं मनसेच्या दहीहंडीतही रचले 10 थर : जिद्द अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर जय जवान गोविंदा पथकानं यंदाही आपली चमक दाखवत मोठा विक्रम केला. मनसेच्या दहीहंडी उत्सवात जय जवान पथकानं 10 थरांचा यशस्वी मनोरा रचत आणखी एक विक्रम आपल्या नावे केला.

सलग तीनदा 10 थर रचत नोंदवली हॅट्ट्रिक : शनिवारी दुपारी मुंबईतील घाटकोपरमध्ये झालेल्या दहीहंडी उत्सवात जय जवान गोविंदांनं पहिल्यांदाच 10 थरांची रचना करून दमदार सलामी दिली. मात्र, त्याआधीच सकाळी जोगेश्वरीच्या कोकणनगर गोविंदा पथकानं 10 थर लावून एक नवीन विक्रम नोंदवला होता. हे आव्हान स्वीकारत जय जवान गोविंदा पथकानं आपलाच विक्रम पुन्हा मोडला. सलग तीन ठिकाणी घाटकोपर, जोगेश्वरी आणि मनसेच्या दही हंडी महोत्सवात 10 थर लावून जबरदस्त हॅट्ट्रिक साधली. या कामगिरीमुळे जय जवान पथकाची जिद्द, ताकद आणि संघभावना पुन्हा एकदा सर्वांसमोर अधोरेखित झाली.

jay javan govinda pathak
गोविंदांनी रचले 10 थर (ETV Bharat Reporter)

नवीन रेकॉर्ड बनवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील : या नव्या विक्रमाबाबत बोलताना पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांनी सांगितलं की, “आपल्या गोविंदांच्या मेहनतीमुळे आम्ही सलग तीन ठिकाणी 10 थर लावण्याचा विक्रम घडला आहे. यापुढेदेखील असे प्रयत्न सुरूच राहतील. नवीन विक्रम बनवण्याची आमची तयारी आणि आत्मविश्वास कायम आहे.”

17 Govindas injured in Thane
ठाण्यात 17 गोविंदा जखमी (ETV Bharat Reporter)

ठाण्यात 17 गोविंदा जखमी : ठाणे हे दहीहंडी उत्सवाचं माहेरघर मानलं जातं. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मध्य आणि पश्चिम मुंबईतील अनेक नामांकित गोविंदा पथकं ठाण्यात दाखल झाली होती. ठाण्यातील मोठ्या रकमेच्या दहीहंड्या फोडण्यासाठी विविध पथकांनी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, थर रचताना संतुलन बिघडल्यामुळे काही ठिकाणी अपघातही घडले. ठाणे आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, दहीहंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात एकूण 17 गोविंदा खाली पडून जखमी झाले आहेत. डोळा, नाक, छाती आणि हाताला लागून काही गोविंदा किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी 12 गोविंदांवर कळवा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर उर्वरित 5 जणांना ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

जखमी गोविंदांची नावे खालीलप्रमाणे

  • आदित्य रघुनाथ वर्मा (18 वर्षे)
  • कृष्णा मिठू स्वयन (13 वर्षे)
  • समर बन्सीलाल राजभर (10 वर्षे)
  • निशांत संतोष सावंत (5 वर्षे)
  • सौरभ प्रकाश जाधव (26 वर्षे)
  • चंदन जैस्वाल (23 वर्षे)
  • अक्षय शर्मा (26 वर्षे)
  • अजय परशुराम नरगडे (15 वर्षे)
  • सर्वेश चव्हाण (27 वर्षे)
  • शंकर पाटील (27 वर्षे)
  • साहिल भोईर (19 वर्षे)
  • अनुप यादव (35 वर्षे)
  • शिवराज पवार (10 वर्षे)
  • रोहन पागे (24 वर्षे)
  • कल्पक पाटील (35 वर्षे)
  • करण पवार (17 वर्षे)
  • सिद्धू सुहास मुंडा (11 वर्षे)

हेही वाचा

Last Updated : August 17, 2025 at 10:23 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAY JAVAN GOVINDA PATHAKJAY JAVAN GOVINDA HATTRICKजय जवान गोविंदा पथकदहीहंडी महोत्सव 2025DAHI HANDI FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.