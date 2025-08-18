ETV Bharat / state

अमरावतीत राणा दाम्पत्याच्या दहीहंडी उत्सवात तरुणाईची धमाल मस्ती, अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि सिद्धार्थ जाधवनं आणली रंगत - DAHI HANDI IN AMRAVATI

माजी खासदार नवनीत राणा यांच्यासह आमदार रवी राणा यांनी दहीहंडी स्पर्थेचं आयोजन केलं होतं. यंदा अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि सिद्धार्थ जाधव मुख्य आकर्षण ठरले आहेत.

Dahi Handi in Amravati
दहीहंडी उत्सवात मंचावर चंद्रशेखर बावनकुळे अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि राणा पती-पत्नी (ETV Bharat Reporter)
Published : August 18, 2025 at 10:06 AM IST

अमरावती : आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाच्या वतीनं शहरातील नवाथे चौकात दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदा युवा स्वाभिमानच्या दहीहंडीचं मुख्य आकर्षण बॉलीवूड स्टार रणदीप हुड्डा आणि मराठी चित्रपट अभिनेता सिद्धार्थ जाधव हे होते. या अभिनेत्यांच्या उपस्थित तरुणाईनं दिवसभर धमाल केली. यावेळी 'डुप्लिकेट पुष्पा'नंदेखील उपस्थितांचं भरपूर मनोरंजन केलं.

Dahi Handi in Amravati
दहीहंडी अमरावती (ETV Bharat Reporter)

शिवतांडव पथकानं फोडली दहीहंडी : दहीहंडीची अंतिम फेरी रात्री 8 वाजता सुरू झाली. यासाठी सर्वातप्रथम शिवतांडव गोविंदा पथक मैदानात उतरलं. दहीहंडी 25 फूट उंचावर क्रेनवर लटकलेली होती. शिवतांडवच्या गोविंदांनी 8 वाजून 4 मिनिटांनी थर रचण्यास सुरुवात केली. त्यांनी अवघ्या 32.22 सेकंदांत ती दहीहंडी फोडली. दरवर्षी साजरा होणाऱ्या दहीहंडी सोहळ्याला या वर्षी "ऑपरेशन सिन्दूर" हे नाव देण्यात आलं होतं. सोहळ्याची सुरुवात देशभक्तीपर गीतांनी झाली. भारत मातेच्या जयजयकारानं आणि पाकिस्तान विरोधातील घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता.

अमरावतीत राणा दाम्पत्याच्या दहीहंडी उत्सवात तरुणाईची धमाल मस्ती (ETV Bharat Reporter)

रणदीप हुड्डा आणि नवनीत राणा यांचा डान्स : सिने अभिनेता रणदीप हुड्डा याची भव्य मंचावर एन्ट्री होताच प्रेक्षकांनी शिट्ट्यांनी आणि टाळ्यांनी त्याचं स्वागत केलं. माजी खासदार नवनीत राणा आणि रणदीप हुड्डा यांच्या डान्सनं यावेळी धमाल आणली. यानंतर सायंकाळी अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याची मंचावर एन्ट्री झाली. सिद्धार्थनंही उपस्थित तरुणाईचं चांगलंच मनोरंजन केलं.

Dahi Handi in Amravati
दहीहंडी अमरावती (ETV Bharat Reporter)

नागपूरसारखा विकास करू, पालकमंत्र्यांनी दिलं आश्वासन : तत्पूर्वी, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सायंकाळी 5 वाजता दहीहंडी स्पर्धेच्या स्थळी पोहोचले होते. त्यांनी आमदार रवी राणा आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या दहीहंडी आयोजनाचं कौतुक केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीनेही पालकमंत्र्यांनी या सोहळ्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, "येणाऱ्या काळात अमरावती विमानतळ देशातील सर्व महत्वाच्या शहरांशी जोडला जाईल". तसेच, "येत्या काळात अमरावती शहराची प्रगती नागपूर शहराच्या स्तरावर होईल", असं आश्वासनंही त्यांनी दिलं.

Dahi Handi in Amravati
अमरावतीतील दहीहंडी उत्सवात अभिनेता सिद्धार्थ जाधवची हजेरी (ETV Bharat Reporter)
  • पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : दहीहंडी उत्सवादरम्यान नवाथे चौक परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. धुडगूस घालणाऱ्या काही तरुणांना यावेळी पोलिसांनी लाठीचा 'प्रसाद'ही दिला.

