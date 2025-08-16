मुंबई : शहर आणि उपनगरांमध्ये शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. शहरातील जनजीवन काहीसं विस्कळीत झालं आहे. एकीकडे हवामान विभागानं दिलेला 'रेड अलर्ट' नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण करत असतानाच, दुसरीकडे मुंबईकर गोविंदा पथकांचा उत्साह मात्र ओसंडून वाहत आहे.
दहीहंडीला सर्वत्र उत्साहात सुरुवात : मुंबईची खास ओळख असलेल्या दहीहंडी उत्सवाला सगळीकडे मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये गोविंदा पथकं उंच उंच थर रचत आहेत. काही ठिकाणी 5 थरांचे, तर काही ठिकाणी 7 थरांचे मनोरे रचून गोविंदांनी आपलं कौशल्यपूर्ण सादरीकरण कसब दाखवलं आहेत. अशा या थरारक स्पर्धांमुळे मुंबईतील वातावरण अक्षरशः उत्सवी रंगात न्हालं आहे.
‘आयडियल बुक डेपो’ दहीहंडीला सेलिब्रेटींची हजेरी : या सर्व उत्सवाचा केंद्रबिंदू मानला जाणारा दादर परिसर गोविंदांच्या उत्साहामुळे दुमदूमून गेला आहे. दादरमध्ये भरवली जाणारी ‘आयडियल बुक डेपो’ दहीहंडी ही विशेष आकर्षणाचं केंद्र ठरली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या दहीहंडीभोवती मोठी गर्दी झाली असून, नामांकित पथकांचे मानवी मनोरे इथं पाहायला मिळत आहेत. पावसाच्या सरींमध्येही गोविंदांची तयारी, शिस्त आणि उत्साह प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा कडकडाट मिळवत आहे. मुंबईच्या पावसातही उत्सवाची ही धग आणि गोविंदांचा उत्साह खरोखरच चैतन्यपूर्ण आहे.
महिला गोविंदानी दाखवला उत्साह : मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक गोविंदा पथकं दरवर्षी मोठ्या उत्साहात दादरमधील ‘आयडियल बुक डेपो’ दहीहंडीला सलामी देण्यासाठी एकत्र येतात. या पथकांमध्ये आकर्षण म्हणजे महिला गोविंदा पथकं. आजही मुंबईत महिला गोविंदांची संख्या तुलनेत कमी आहे, मात्र त्यांच्या सहभागामुळे दहीहंडी उत्सवाला एक वेगळं आणि प्रेरणादायी स्वरूप प्राप्त होतं. याच पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विलेपार्ले येथील 'जॉली महिला गोविंदा पथक'तील सदस्यांनी आपला अनुभव सांगितला.
या पथकातील गोविंदांनी सांगितलं, "जितका पाऊस, तितका आमच्यासाठी आनंद! पावसामुळे आमचा उत्साह अजूनच वाढतो. दहीहंडीमागे आमची मागील अनेक दिवसांची मेहनत आहे. आमच्या पथकातील मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करत असतात. दिवसभराचं काम संपवून त्या सरावासाठी येतात आणि या मेहनतीला आजच्या दिवशी प्रत्यक्ष स्वरूप मिळतं."
या महिला गोविंदांनी आजच्या दिवशी 5 थरांचा मनोरा रचला आणि त्यात दोन "एक्के" लावून उपस्थितांची वाहवा मिळवली. "आमचं ठरलेलं आहे. जितका पाऊस, तितका जास्त आनंद! आज पावसाच्या सरींच्या साक्षीने आम्ही आमचा सर्वोत्तम प्रयत्न केला. आता दादरमधून पुढे आम्ही संपूर्ण मुंबई आणि ठाण्यातही सहभागी होणार आहोत," असंही या पथकानं सांगितलं. या महिला गोविंदा पथकाचा आत्मविश्वास आणि समर्पण पाहता, मुंबईतील दहीहंडी उत्सव केवळ एक पारंपरिक सोहळा नसून, महिला सक्षमीकरणाचंही एक जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
