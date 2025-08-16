ठाणे : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनंतर आता मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये दहीहंडीचा थरार पाहायला मिळतोय. आज दहीहंडी पथकं विविध भागांत जाऊन मनोरे रचून दहीहंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच ठाण्यातील संस्कृती दहीहंडी उत्सवात यंदा नवा इतिहास घडवला आहे. कोकण नगर गोविंदा पथकानं तब्बल 10 थरांचा मानवी मनोरा रचून विक्रम आहे. त्यामुळं या पथकाला पहिले रोख रक्कम 25 लाखांचं बक्षीस देण्यात आलं.
तीन मिनिटांत 10 थर लावून विक्रम : ठाण्यातील वर्तकनगर भागात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि युवासेना नेते पूर्वेश सरनाईक यांनी संस्कृती युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून दहीहंडीचं शनिवारी आयोजन केलं आहे. गेल्या 24 वर्षांपासून या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात येतं. त्यानुसार, यंदाही या दहीहंडी उत्सवामध्ये सकाळपासून मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील अनेक भागांतील पथकं थर रचण्यासाठी येत आहेत. या दहीहंडी उत्सवात पहिले 10 थर लावण्याचा मान मुंबईतील कोकण नगर पथकानं पटकावला आहे. आर्यन गोविंदा पथकानं 9 थर लावल्यानंतर कोकण नगर गोविंदा पथकानं 10 थर लावण्यास सुरवात केली आणि अवघ्या तीन मिनिटांत 10 थर लावून विक्रम केला.
25 लाख रुपयांचं बक्षीस : कोकण नगर गोविंदा पथकानं 10 थर लावल्यानंतर आयोजकांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणं 25 लाख रुपयांचं बक्षीस आणि सन्मान चिन्ह देऊन पथकांचा सत्कार केला. आज दिवसभरात मुंबई ठाण्यातील अनेक मंडळं 10 थर लावण्याचा प्रयत्न करणार असून त्यांना यशस्वी थर लावल्यावर बक्षीस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, मागील दोन दिवसांपासून या रेकॉर्डसाठी पथक सराव करत होतं. त्याचाच परिणाम हा विक्रम होण्यासाठी झाला असल्याचं पथकानं सांगितलं. तर या नव्या रेकॉर्डबद्दल प्रताप सरनाईक आणि पूर्वेश सरनाईक यांनी समाधान व्यक्त केलं.
हेही वाचा :