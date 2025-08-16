मुंबई : यंदाच्या दहीहंडी उत्सवाला राजकीय रंग चढलेला दिसून येत आहे. सत्तेची हंडी फोडण्यासाठी नेत्यांची धडपड आणि कार्यकर्त्यांची लगबग, यामुळं मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाचं स्वरूप अधिकच रंगतदार आणि स्पर्धात्मक झालं आहे. पावसाच्या साथीनं राजकीय टोलेबाजी, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. अशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पालिका निवडणुकीत परिवर्तनाची हंडी फोडणार, असा विश्वास व्यक्त करीत कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात भर घातली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत परिवर्तन अटळ : भाजपाच्या वतीनं वरळी येथील जांबोरी मैदानात आयोजित परिवर्तन दहीहंडी उत्सवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले. छावा सिनेमातील दृष्यांवर आधारीत मानवी मनोरे रचत इथं छत्रपती संभाजी महाराजांना अनोखी मानवंदना देण्यात आली. त्यातील चमुचं मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केलं. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं, "मुंबई महानगरपालिकेत परिवर्तन अटळ आहे. महापालिकेतील पापाची हंडी आम्ही फोडलेली आहे. आता त्या ठिकाणी विकासाची हंडी लावली जाईल. त्या विकासाच्या हंडीतलं लोणी जनसामान्यांपर्यंत नेण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
महापालिकेतील लोणी कोणी खाल्लं? : मुंबई महापालिकेतील लोणी नेमकं कुणी खाल्लं असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितलं की, "इतकी वर्ष लोणी कुठं जात होतं, हे तुम्हालाही माहिती आहे. तुम्ही माझ्या तोंडून हे काढून घेण्यासाठी प्रश्न विचारात आहात. पण जनतेला सगळं माहिती आहे," असं सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी नाव घेणं टाळलं. तसंच "सण, उत्सवांवरची सगळी बंधनं आधी एकनाथ शिंदे आणि आता मी हटवून टाकली. त्यामुळं गोविंदांचा उत्साह प्रचंड आहे. काल रात्रीपासून मुंबईत जोरदार पाऊस होतोय. पण, गोविंदांच्या उत्साहाचा पाऊस त्यापेक्षा मोठा आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
ऑपरेशन सिंदूरला समर्पित हंडी : भाजपाचे आमदार राम कदम यांनी घाटकोपरमध्ये आयोजित केलेली ऑपरेशन सिंदूर हंडी यंदा चर्चेचा विषय ठरली. या दहीहंडी उत्सवाला देखील मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "राम कदम हे 2009 पासून घाटकोपरमध्ये भारतातील सर्वात मोठी दहिहंडी भरवतात. मला अतिशय आनंद आहे, की यंदाची इथली हंडी ऑपरेशन सिंदूरला समर्पित आहे. ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानच्या पापाची हंडी फोडणारं होतं. आमच्या वीर सैनिकांनी पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. हवाई अड्डे उखडून काढले. संपूर्ण जगानं भारताच्या सैन्यांची ताकद ऑपरेशन सिंदूरवेळी बघितली. भारतीय सैनिकांना मानवंदना देण्याकरिता दहिहंडीचं आयोजन केल्याबद्दल राम कदम यांचे आभार मानतो", असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आ. कालिदास कोळंबकर आणि मिहिर कोटेचा यांनी आयोजित केलेल्या दहिहंडी उत्सवालाही भेट दिली.
