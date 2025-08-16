ETV Bharat / state

गोविंदा आला रे... आला..., महाराष्ट्रातील एकमेव दृष्टिहीन गोविंदा पथक; शिट्टी आणि टाळ्यांच्या आवाजावर लावले तीन थर - BLIND GOVINDA PATHAK

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दादरमध्ये आयडियल बुक डेपो येथे दहीहंडीचं (Dahi Handi) आयोजन करण्यात आलं आहे.

Dahi Handi 2025
महाराष्ट्रातील एकमेव अंध गोविंदा पथक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 4:23 PM IST

मुंबई : राज्यात आज दहीहंडीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुसळधार पावसात दादरमध्ये दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दादरच्या आयडियल बुक डेपो येथील दहीहंडीला मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी असते. आज सकाळपासूनच तिथे गोविंदा पथकांनी हंडीला सलामी देण्यासाठी गर्दी केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. त्यातच आज दृष्टिहीन मुलांसाठी काम करणाऱ्या नयन फाउंडेशन या संस्थेनं दहीहंडीचा थर लावला.

दृष्टिहीन गोविंदा पथकानं लावला दहीहंडीचा थर : दादर येथे नयन फाउंडेशन या दृष्टिहीन मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं तीन थरांचा मानवी मनोरा रचून दहीहंडीला सलामी दिली. तर "नयन फाउंडेशन संस्था दृष्टिहीन मुलांचा मनोरा रचणारी महाराष्ट्रातील एकमेव संस्था आहे. आम्ही मागील बारा वर्षांपासून हा उपक्रम राबवत आहोत. आमचा मागील तीन महिन्यापासून सराव सुरू आहे. आम्ही दरवर्षी आयडियल बुक डेपो इथून दहीहंडीला सलामी देण्यास सुरुवात करतो इथून आम्ही आता संपूर्ण मुंबईत जाणार आहोत आणि तिथे देखील सलामी देणार आहोत, असं इथल्या गोविंदांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील एकमेव दृष्टिहीन गोविंदा पथक (ETV Bharat Reporter)

शिट्टी आणि टाळ्यांच्या आवाजावर लावले तीन थर : नयन फाउंडेशन ही संस्था दहीहंडीचे थर लावणारी एकमेव संस्था असून, हा संस्थेचे अध्यक्ष पोन्नलगर देवेंद्र हे स्वतः देखील दृष्टिहीन आहेत. ही संस्था दरवर्षी दादर येथे दहीहंडीला सलामी देते. दादर येथे या संस्थेला विशेष मान आहे. आपण पाहतो सर्व गोविंदा पथकं ही डीजेच्या किंवा बेंजोच्या तालावर नाचत मानवी मनोरे रचत असतात. पण, या दृष्टिहीन गोविंदा पथकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ शिट्टी आणि टाळ्यांच्या आवाजावर तीन थर लावतात. डीजे, स्पीकर, बेंजो याच्या गोंधळात आम्हाला फार काही ऐकायला येत नाही. पण, आमचा तीन महिन्यांचा सराव आणि आमच्या मित्रांवर असलेला आमचा विश्वास त्याच्या भरोशावर आम्ही हा मानवी मनोरा रचतो, अशी प्रतिक्रिया इथल्या गोविंदांनी दिली.

Last Updated : August 16, 2025 at 4:23 PM IST

अंध गोविंदा पथकBLIND GOVINDA PATHAK IN MUMBAIDAHI HANDIदृष्टिहीन गोविंदा पथकBLIND GOVINDA PATHAK

