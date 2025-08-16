मुंबई : प्रो-गोविंदा स्पर्धेत सहभागी होऊ न दिल्यावरून जोगेश्वरीचं जय जवान गोविंदा पथक आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून कलगीतुरा रंगलेला पहायला मिळत आहे. शनिवारी दहीहंडी उत्सवात त्याचं प्रत्यंतर आलं. प्रताप सरनाईक आयोजक असलेल्या संस्कृती प्रतिष्ठानच्या दहीहंडीत कोकण नगर गोविंदा पथकानं 10 थर रचून विश्वविक्रम प्रस्थापित केल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी, "काही गोविंदा पथकांना वाटतं आमचा विश्वविक्रम कोणीच मोडणार नाही", असा टोमणा जय जवानला नाव न घेता लगावला. त्यानंतर अवघ्या एका तासात, मनसेच्या व्यासपीठावर 10 थर लावत जय जवान गोविंदा पथकानं प्रताप सरनाईक यांना प्रत्युत्तर दिलं.
जय जवान गोविंदा पथक प्रो-गोविंदा स्पर्धेपासून लांब : जोगेश्वरीच्या जय जवान गोविंदा पथकाला विश्वविक्रमवीर म्हणून ओळखलं जातं. पहिल्यांदा 9 थर लावण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर होता. त्यामुळं त्यांना प्रत्येक व्यासपीठावर मानाचं स्थान मिळायचं. मात्र, अलीकडेच झालेल्या उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या मेळाव्याला जय जवान गोविंदा पथकानं सलामी दिल्यापासून सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळींकडून त्यांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे चिरंजीव पूर्वेश सरनाईक यांनी आयोजित केलेल्या प्रो-गोविंदा स्पर्धेपासूनही त्यांना लांब ठेवण्यात आलं. त्यावेळी जय जवान गोविंदा पथकाकडून तिखट प्रतिक्रिया देण्यात आली होती.
विश्वविक्रम मोडण्यासाठीच असतात : जय जवान गोविंदा पथकानं प्रताप सरनाईक आयोजक असलेल्या संस्कृती प्रतिष्ठानच्या दहीहंडीवर यंदा बहिष्कार घातला. मात्र, जोगेश्वरीच्याच कोकण नगर पथकानं तिथं 10 थर रचून विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. त्यामुळं प्रताप सरनाईक आणि पूर्वेश सरनाईक यांनी शाब्दिक बाण सोडण्याची संधी दवडली नाही. प्रताप सरनाईक म्हणाले, "कोणी काहीही म्हणू द्या, कोणाचीही युती होऊ द्या. काही गोविंदा पथकांना वाटतं, की आमचा विश्वविक्रम कोणी मोडणार नाही, आम्ही सार्वभौम आहोत. पण कोकण नगर गोविंदा पथकानं दाखवलं, की विश्वविक्रम ही कोणा एकाची मक्तेदारी नसते. विश्वविक्रम मोडण्यासाठीच असतात", असा टोला त्यांनी लगावला. तसंच जय जवान पथकानंही नऊ थरांचा विक्रम आपल्याच संकल्प प्रतिष्ठानच्या दहीहंडीत रचला होता, अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
शब्द खरा करु दाखवला : याचबरोबर, पूर्वेश सरनाईक यांनी म्हटलं की, "कोकण नगर गोविंदा पथकही प्रो गोविंदा स्पर्धेत सहभागी झाले नव्हते. मात्र, त्यांनी मला यंदा तुमच्यासाठी 10 थर लावू, अशा शब्द दिला होता. त्यांनी हा शब्द खरा करु दाखवला", अशी प्रतिक्रिया पूर्वेश यांनी दिली. तसंच 'कडक 10' असा फलक झळकावत ते देखील कोकण नगर गोविंदा पथकाच्या जल्लोषात सहभागी झाले.
घाटकोपरमध्ये 10 थर रचून सरनाईकांना प्रत्युत्तर : मनसेच्या व्यासपीठावर 10 थर कोकण नगर गोविंदा पथकानं 10 थर रचल्यानंतर सरनाईक पिता-पुत्रांचं डिवचणं जय जवान गोविंदा पथकाच्या जिव्हारी लागलं. त्यांनी अवघ्या तासात, तेही मनसेच्या व्यासपीठावर घाटकोपरमध्ये 10 थर रचून सरनाईकांना प्रत्युत्तर दिलं. मनसे नेते गणेश चुक्कल आणि अरविंद गिते मित्र परिवार आयोजित दहीहंडीमध्ये त्यांनी हा विक्रम केला.
