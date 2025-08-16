ETV Bharat / state

सुधागडात गोपाळकाला उत्साहात; जांभूळपाड्यात आसूड फटके मारत फोडली दहीहंडी - DAHI HANDI 2025

रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला पारंपरिक थाटामाटात, जल्लोष आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला.

raigad dahi handi Sudhagad
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोविंदा अंगावर फटके मारून दहीहंडी फोडतात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read

रायगड : जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला पारंपरिक थाटामाटात, जल्लोष आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. गावोगावी पारंपरिक वाद्यांचा गजर, गोविंदांची नाचगाणी, दहीहंडीचा थरार आणि पावसाच्या सरींमुळे हा उत्सव अधिक रंगतदार ठरला. विशेष म्हणजे, जांभूळपाडा या भागात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गोविंदांनी अंगावर आसूड फटके मारत दहीहंडी फोडण्याची अनोखी परंपरा पाहायला मिळाली.

दहीहंडीचा जल्लोष : सुधागड तालुक्यातील पाली, जांभूळपाडा, परळी, पेडली आदी गावात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला साजरा करण्यात आला. गावागावांत गोविंदांनी पारंपरिक पोशाख परिधान करून, ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोषात फेऱ्या काढल्या. रस्त्यावर, चौकात, घराघरात दहीहंडी फोडण्याचे थरारक क्षण अनुभवायला मिळाले.

raigad dahi handi Sudhagad
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोविंदा अंगावर फटके मारून दहीहंडी फोडतात (ETV Bharat Reporter)

अंगावर आसूडाचे फटके मारतात : जांभूळपाडा येथे मात्र शतकानुशतकांपासून सुरू असलेली एक वेगळी परंपरा आजही जपली जाते. येथे गोविंदा दहीहंडी फोडण्यापूर्वी अंगावर आसूडाचे म्हणजेच चाबकाचे फटके मारून घेतात. गावातील महिला या गोविंदांची पूजा-अर्चा करतात. त्यानंतर गावभर फेरी काढत गोविंदा उत्साहात दहीहंडी फोडतात. या अनोख्या परंपरेमुळे जांभूळपाड्याचा गोपाळकाला नेहमीच चर्चेत राहतो. अनेक भाविक या परंपरेचे साक्षीदार होण्यासाठी येथे दाखल होतात.

दहीहंडी फोडण्याचा थरार : तालुक्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही गोकुळाष्टमीचा उत्साह कमी नव्हता. गोविंदांच्या फेऱ्या, नृत्य-गाणी, ढोलकीच्या ठेक्यावर जल्लोष, लहानग्या बालगोपाळांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वांनीच दहीहंडीचा आनंद लुटला. ग्रामस्थांनी गोविंदांचे दहीकाला, फळे आणि पाण्याने स्वागत केले. यंदा पावसानेही या उत्सवाला हजेरी लावल्याने दहीहंडीचा उत्साह दुप्पट झाला. पावसाच्या सरींमध्ये भिजत गोविंदांनी दहीहंडी फोडण्याचा थरार अनुभवला आणि गोकुळाष्टमीचा जल्लोष अविस्मरणीय ठरला.

हेही वाचा - ढाक्कू माक्कूम ढाक्कू माक्कूम! मुंबईत पावसाच्या सरींमध्येही दहीहंडीचा जल्लोष, महिला गोविंदांचं कौशल्यपूर्ण सादरीकरण

रायगड : जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला पारंपरिक थाटामाटात, जल्लोष आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. गावोगावी पारंपरिक वाद्यांचा गजर, गोविंदांची नाचगाणी, दहीहंडीचा थरार आणि पावसाच्या सरींमुळे हा उत्सव अधिक रंगतदार ठरला. विशेष म्हणजे, जांभूळपाडा या भागात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गोविंदांनी अंगावर आसूड फटके मारत दहीहंडी फोडण्याची अनोखी परंपरा पाहायला मिळाली.

दहीहंडीचा जल्लोष : सुधागड तालुक्यातील पाली, जांभूळपाडा, परळी, पेडली आदी गावात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला साजरा करण्यात आला. गावागावांत गोविंदांनी पारंपरिक पोशाख परिधान करून, ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोषात फेऱ्या काढल्या. रस्त्यावर, चौकात, घराघरात दहीहंडी फोडण्याचे थरारक क्षण अनुभवायला मिळाले.

raigad dahi handi Sudhagad
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोविंदा अंगावर फटके मारून दहीहंडी फोडतात (ETV Bharat Reporter)

अंगावर आसूडाचे फटके मारतात : जांभूळपाडा येथे मात्र शतकानुशतकांपासून सुरू असलेली एक वेगळी परंपरा आजही जपली जाते. येथे गोविंदा दहीहंडी फोडण्यापूर्वी अंगावर आसूडाचे म्हणजेच चाबकाचे फटके मारून घेतात. गावातील महिला या गोविंदांची पूजा-अर्चा करतात. त्यानंतर गावभर फेरी काढत गोविंदा उत्साहात दहीहंडी फोडतात. या अनोख्या परंपरेमुळे जांभूळपाड्याचा गोपाळकाला नेहमीच चर्चेत राहतो. अनेक भाविक या परंपरेचे साक्षीदार होण्यासाठी येथे दाखल होतात.

दहीहंडी फोडण्याचा थरार : तालुक्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही गोकुळाष्टमीचा उत्साह कमी नव्हता. गोविंदांच्या फेऱ्या, नृत्य-गाणी, ढोलकीच्या ठेक्यावर जल्लोष, लहानग्या बालगोपाळांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वांनीच दहीहंडीचा आनंद लुटला. ग्रामस्थांनी गोविंदांचे दहीकाला, फळे आणि पाण्याने स्वागत केले. यंदा पावसानेही या उत्सवाला हजेरी लावल्याने दहीहंडीचा उत्साह दुप्पट झाला. पावसाच्या सरींमध्ये भिजत गोविंदांनी दहीहंडी फोडण्याचा थरार अनुभवला आणि गोकुळाष्टमीचा जल्लोष अविस्मरणीय ठरला.

हेही वाचा - ढाक्कू माक्कूम ढाक्कू माक्कूम! मुंबईत पावसाच्या सरींमध्येही दहीहंडीचा जल्लोष, महिला गोविंदांचं कौशल्यपूर्ण सादरीकरण

For All Latest Updates

TAGGED:

SUDHAGAD DAHI HANDI TRADITIONRAIGAD DAHI HANDI 2025रायगड दहीहंडी 2025जांभूळपाडा गोविंदाDAHI HANDI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.