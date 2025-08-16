रायगड : जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला पारंपरिक थाटामाटात, जल्लोष आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. गावोगावी पारंपरिक वाद्यांचा गजर, गोविंदांची नाचगाणी, दहीहंडीचा थरार आणि पावसाच्या सरींमुळे हा उत्सव अधिक रंगतदार ठरला. विशेष म्हणजे, जांभूळपाडा या भागात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गोविंदांनी अंगावर आसूड फटके मारत दहीहंडी फोडण्याची अनोखी परंपरा पाहायला मिळाली.
दहीहंडीचा जल्लोष : सुधागड तालुक्यातील पाली, जांभूळपाडा, परळी, पेडली आदी गावात गोकुळाष्टमी आणि गोपाळकाला साजरा करण्यात आला. गावागावांत गोविंदांनी पारंपरिक पोशाख परिधान करून, ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोषात फेऱ्या काढल्या. रस्त्यावर, चौकात, घराघरात दहीहंडी फोडण्याचे थरारक क्षण अनुभवायला मिळाले.
अंगावर आसूडाचे फटके मारतात : जांभूळपाडा येथे मात्र शतकानुशतकांपासून सुरू असलेली एक वेगळी परंपरा आजही जपली जाते. येथे गोविंदा दहीहंडी फोडण्यापूर्वी अंगावर आसूडाचे म्हणजेच चाबकाचे फटके मारून घेतात. गावातील महिला या गोविंदांची पूजा-अर्चा करतात. त्यानंतर गावभर फेरी काढत गोविंदा उत्साहात दहीहंडी फोडतात. या अनोख्या परंपरेमुळे जांभूळपाड्याचा गोपाळकाला नेहमीच चर्चेत राहतो. अनेक भाविक या परंपरेचे साक्षीदार होण्यासाठी येथे दाखल होतात.
दहीहंडी फोडण्याचा थरार : तालुक्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही गोकुळाष्टमीचा उत्साह कमी नव्हता. गोविंदांच्या फेऱ्या, नृत्य-गाणी, ढोलकीच्या ठेक्यावर जल्लोष, लहानग्या बालगोपाळांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वांनीच दहीहंडीचा आनंद लुटला. ग्रामस्थांनी गोविंदांचे दहीकाला, फळे आणि पाण्याने स्वागत केले. यंदा पावसानेही या उत्सवाला हजेरी लावल्याने दहीहंडीचा उत्साह दुप्पट झाला. पावसाच्या सरींमध्ये भिजत गोविंदांनी दहीहंडी फोडण्याचा थरार अनुभवला आणि गोकुळाष्टमीचा जल्लोष अविस्मरणीय ठरला.
