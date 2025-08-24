मुंबई : दहीहंडीच्या दिवशी दोन गोविंदांच्या मृत्यूमुळं मुंबई सुन्न झाली असतानाच, उपचार सुरू असलेल्या आणखी एका 26 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. आनंद सुरेश दांडगे, असं या गोविंदाचं नाव असून, विक्रोळी कन्नमवारनगरमध्ये चौथ्या थरावरून कोसळून गंभीर जखमी झाला होता. त्याच्यावर सुश्रुषा रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
सलामी दिल्यानंतर खाली उतरत असताना अपघात : खासदार संजय राऊत यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांनी कन्नमवार नगरमध्ये आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवात ही घटना घडली होती. 25 लाखांचं बक्षीस असल्यामुळं गोविंदा पथकांची तिथं मोठी गर्दी झाली होती. पवईच्या गोखले नगरचं गोविंदा पथक देखील या उत्सवात सहभागी झालं होतं. आनंद दांडगे हा गोविंदा या पथकाचा सदस्य होता. त्यांनी सात थरांची सलामी दिल्यानंतर खाली उतरत असताना हा अपघात घडला. आनंद हा चौथ्या थरावर होता. खांद्यावर वरच्या फळीतील तिघांना घेऊन उतरताना तोल गेल्यानं तो खाली कोसळला.
सात दिवस अतिदक्षता विभागात उपचार : या घटनेत मान आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं तातडीनं कन्नमवार नगरमधील आरोग्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, प्रकृती अतिशय गंभीर असल्यानं डॉक्टरांनी विक्रोळीच्या सुश्रुषा रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. या रुग्णालयात 16 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्ट असे सात दिवस त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. मात्र, शनिवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारात त्याची प्राणज्योत मालवली. या प्रकरणी विक्रोळी पोलीस ठाण्यात अपमृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, राजावाडी रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह कुटुंबीयांना देण्यात आला.
याआधी दोघांचा मृत्यू
- 16 ऑगस्ट रोजी दहीहंडीच्या दिवशी दोन गोविंदांचा मृत्यू झाला होता. रोहन वळवी (वय 14) आणि जगमोहन शिवकिरण चौधरी (32) अशी या गोविंदांची नावं आहेत. अंधेरी मरोळ-मरोशी परिसरात राहणाऱ्या रोहन वळवी याला काही दिवसांपूर्वी कावीळचं निदान झालं होतं. त्यानं प्रत्यक्ष दहीहंडीत भाग घेतला नव्हता, तर गावदेवी दहीहंडी पथकाच्या टेम्पोमध्ये बसला असताना तो बेशुद्ध पडला. त्यामुळं त्याला तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्यानं त्याला राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.
- दुसरीकडं, दहीहंडीच्या तयारीदरम्यान दोरी बांधताना मानखुर्दमध्ये पहिल्या मजल्यावरून पडून जगमोहन शिवकिरण चौधरी या गोविंदाचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र नगर मानखुर्द येथे बाल गोविंदा पथकाच्या वतीनं दहीहंडीची तयारी सुरू होती. जगमोहन चौधरी हा युवक दोरी बांधण्यासाठी पहिल्या मजल्यावर चढला. या दुमजली इमारतीच्या ग्रीलच्या आतून दोरी बांधत असताना तोल जाऊन तो खाली पडला. नातेवाईकांनी तातडीनं त्याला गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.
