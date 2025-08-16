ETV Bharat / state

दहीहंडी उत्सवाला गालबोट, मानखुर्दमध्ये पहिल्या मजल्यावरून पडून गोविंदाचा मृत्यू - DAHI HANDI 2025

दहीहंडीच्या तयारीदरम्यान दोरी बांधताना पहिल्या मजल्यावरून पडून एका 32 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाला.

32-Year-Old Dahi Handi Participant Dies at Mankhurd in Mumbai
मानखुर्दमध्ये पहिल्या मजल्यावरून पडून गोविंदाचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 7:07 PM IST

मुंबई : मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये दहीहंडीचा थरार पाहायला मिळतोय. आज दहीहंडी पथकं विविध भागांत जाऊन मनोरे रचून दहीहंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच मुंबईतील मानखुर्द परिसरात दहिहंडीला गालबोट लागलं आहे. दहीहंडीच्या तयारीदरम्यान दोरी बांधताना पहिल्या मजल्यावरून पडून एका 32 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाला. जगमोहन शिवकिरण चौधरी असं या गोविंदाचं नाव आहे.

पहिल्या मजल्यावरून पडून मृत्यू : शनिवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नगर मानखुर्द येथे बाल गोविंदा पथकाच्या वतीनं दहीहंडीची तयारी सुरू होती. जगमोहन चौधरी हा युवक दोरी बांधण्यासाठी पहिल्या मजल्यावर चढला. या दुमजली इमारतीच्या ग्रीलच्या आतून दोरी बांधत असताना तोल जाऊन तो खाली पडला. नातेवाईकांनी तातडीनं त्याला गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.

Jagmohan Shivkiran Chaudhary
जगमोहन शिवकिरण चौधरी (ETV Bharat Reporter)

सुरक्षेची खबरदारी घ्या : "मुंबईसह महानगरात दोन दिवसांपासून जोरदार पाऊस असल्यामुळं दहिहंडीचे थर लावताना काळजी घ्या, सुरक्षेची खातरजमा करूनच थर रचा," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. तसंच दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्तानं त्यांनी मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध कार्यक्रमांना भेट देऊन नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. घाटकोपर येथील लालबहादूर शास्त्री मार्गावर आयोजित दहीहंडी उत्सव प्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित सैन्य दलातील जवानांना भेटून संवाद साधला. यावेळी "दहीहंडी उत्सवाला उपस्थित असलेल्या सैन्य दलातील जवानांना आणि त्यांच्या शौर्याला मी मनःपूर्वक सलाम करतो. सामाजिक उपक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून घाटकोपर येथील उत्सवाने जे कार्य केले आहे, ते उल्लेखनीय आहे. गोविंदा पथकांनी उभारलेले थर सैन्य दलाच्या शौर्यासाठी अर्पण केले आहेत. ही एक प्रेरणादायी बाब आहे, " असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते माजी सैन्य अधिकारी आनंद तिवारी यांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच सामाजिक कार्याबद्दल चेतन शाह आणि राजेश भीमसरे यांचा देखील गौरव करण्यात आला.

एकतेचा संदेश : दुसरीकडे, विक्रोळीच्या टागोर नगरमध्ये आरंभ दहीहंडी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "दहीहंडी उत्सवात एकावर एक थर लावला जातो, तेव्हा हा संपूर्ण समाज एकत्रित असल्याचा महत्वपूर्ण संदेश दिला जातो. सर्वांनी एकसंघ राहून पुढं जाण्याचे हे प्रतीक आहे." दरम्यान, मुंबईतील वरळी येथील जांबोरी मैदानावर आयोजित परिवर्तन दहीहंडी उत्सवात छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रेरणादायी प्रसंगांचं सादरीकरण कलाकारांनी केलं. उत्कृष्ट सादरीकरणाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला. तसंच, भोईवाडा येथील स्वातंत्र्यसैनिक सदाकांत ढवन उद्यानात साजऱ्या होत असलेल्या दहीहंडी उत्सवाला उपस्थित राहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोविंदा व नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.

मुंबईत किती गोविंदा जखमी झाले?

  • मुंबई शहर : 18 जखमी; 12 उपचाराधीन, 6 डिस्चार्ज
  • पूर्व उपनगर : 6 जखमी; 3 उपचाराधीन, 3 डिस्चार्ज
  • पश्चिम उपनगर : 6 जखमी; 1 उपचाराधीन, 5 डिस्चार्ज
  • एकूण : 30 जखमी; 15 उपचाराधीन; 15 डिस्चार्ज

