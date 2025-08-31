ETV Bharat / state

सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक गर्दी करत आहेत.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)
Published : August 31, 2025 at 12:06 PM IST

पुणे : गणेशोत्सव आला की राज्यातील गणेशभक्त आनंदी असतात. अगदी लहानग्यांपासून ते वृद्धांपर्यंत, दिव्यांगांपासून ते रुग्णांपर्यंत सर्वचजण हा उत्सव एन्जॉय करत असतात. वेगवेगळ्या कारणांमुळं अनेकांना प्रत्यक्ष गणेशोत्सवात सहभागी होत येत नाही. अशीच एक आगळीवेगळी व्यवस्था पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळानं रुग्णांसाठी तयार केलीय. या प्रणालीद्वारे रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना थेट ऑनलाईन गणरायाचं दर्शन घेता येणार आहे.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)

रुग्णालयातून दर्शन : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक गर्दी करत आहेत. असं असताना ज्यांना प्रत्यक्ष उत्सवात येणं शक्य नाही, अशांसाठी ट्रस्टनं अभिनव उपक्रम राबवत मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय आणि कसबा पेठेतील सूर्या सह्याद्री रुग्णालयातील रुग्णांना 'व्हर्च्युअल रिॲलिटी'द्वारे बाप्पाचं दर्शन घडवलं आहे.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)

रुग्णांना बाप्पाचं दर्शन : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय आणि कसबा पेठेतील सूर्या सह्याद्री रुग्णालयातील रुग्णांना बाप्पाचं दर्शन घडवण्यात आलं. गेल्या 10 वर्षांपासून श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टनं 'इमर्सिव्ह दर्शन' हे ज्यांना प्रत्यक्ष उत्सवात येणं शक्य नाही अशांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)

अनेकांचे डोळे पाणावले : 'व्हर्च्युअल रिॲलिटी'द्वारे यंदाच्या गणपती सजावटीमध्ये प्रत्यक्ष आपण उभे आहोत तसंच थेट गुरुजींच्या शेजारी उभे राहून आरतीत सहभागी झाल्याचा अनुभव रुग्णालयातील रुग्णांनी घेतला. रुग्णालयात असूनही बाप्पाचे दर्शन घेता आल्याने अनेकांचे डोळे पाणावले. तसंच या प्रणलीद्वारे चांगलं दर्शन झाल्याची प्रतिक्रिया रुग्णांनी दिली.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)

उत्सवमंडपात असल्याचा भास : आजारपणामुळं रुग्णालयातील खाटेवरुन कुठेही जाता न येणाऱया रुग्णांना गणेशोत्सवात लाडक्या गणरायाचं दर्शन घेण्याची मनोमन इच्छा असते. मात्र, इच्छा असूनही त्यांना विविध आजारांशी झुंज देत रुग्णालयात राहून केवळ मनामध्ये गणरायाचे रूप साठवावे लागते. अशा रुग्णांना 'व्हर्च्युअल रिॲलिटी' द्वारे प्रत्यक्षपणे उत्सवमंडपात आहोत आणि गणरायाच्या मूर्तीसमोर नतमस्तक होत असल्याचा भास त्यांना होत आहे. आपण लवकर बरे व्हावे, यासाठी रुग्णांनी प्रार्थना देखील केली.

Dagdusheth Halwai Ganpati
रुग्णांसाठी दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडून गणपतीचे व्हर्च्युअल दर्शन सुविधा (ETV Bharat Reporter)

