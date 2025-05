ETV Bharat / state

यंदा 'श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरात' विराजमान होणार 'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई’ गणपती - SHRIMANT DAGDUSHETH HALWAI GANPATI

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई ट्रस्ट साकारणार पद्मनाभस्वामी मंदिराची प्रतिकृती ( ETV Bharat Reporter )

पुणे : राज्यात जल्लोषात आणि उत्साहात साजरा होणारा गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर आला आहे. गणेशोत्सवाची तयारी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आत्तापासून करायला सुरुवात केली आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीनं यंदा 133 व्या वर्षानिमित्त केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारणार आहेत. यंदा साकारणार पद्मनाभस्वामी मंदिराचा देखावा : " पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळ दरवर्षी गणेशोत्सवात देशभरातील विविध मंदिरांची प्रतिकृती साकारते. 133 व्या वर्षाच्या गणेशोत्सवानिमित्त केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येणार आहे. भारतातील केरळ राज्याची राजधानी असलेल्या तिरुअनंतपुरम इथं भगवान विष्णूंना समर्पित असं एक हिंदू मंदिर म्हणजे पद्मनाभस्वामी मंदिर आहे. हे मंदिर श्री वैष्णव परंपरेत श्री विष्णूंचे पवित्र निवासस्थान मानले जाणारे १०८ दिव्य देसमापैकी म्हणजेच निवासस्थानापैकी एक आहे. अत्यंत पवित्र असलेल्या या मंदिराची तेजस्वी प्रतिकृती यंदाच्या गणेशोत्सवात दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टतर्फे साकारण्यात येणार असून भाविकांकरीता विशेष आकर्षण ठरणार आहे," अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने यांनी दिली. 'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई’ गणपती यावर्षी विराजमान होणार केरळमधील 'श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरात' (Reporter) कलादिग्दर्शक रासकर यांच्या हस्ते पार पडला शुभारंभ सोहळा : पुण्यातील सणस मैदानासमोरील हिराबाग कोठी इथं ट्रस्टच्या सजावट विभागात सजावटीचा शुभारंभ सोहळा कलादिग्दर्शक विनायक रासकर आणि सरीता रासकर यांच्या हस्ते पार पडला.

