ETV Bharat / state

अतिवृष्टीनंतर नवं संकट: ‘शक्ती’ चक्रीवादळाने धारण केलं तीव्र रूप; महाराष्ट्रासह गुजरात किनारपट्टीवर अलर्ट

अतिवृष्टीच्या संकटानंतर आता अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. चक्रीवादळामुळे मुंबई, ठाणे आणि कोकणातील इतर जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

Cyclone Shakti
शक्ती चक्रीवादळ (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अतिवृष्टीच्या संकटाचा सामना केलेल्या महाराष्ट्रापुढं आता चक्रीवादळाचं संकट घोंगावत आहे. मान्सूननंतर अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘शक्ती’ चक्रीवादळानं तीव्र रूप धारण केलं आहे.

भारतीय हवामान खात्याच्या (IMD) माहितीनुसार, शक्ती चक्रीवादळ सध्या गुजरातमधील द्वारकापासून सुमारे 420 किमी अंतरावर समुद्रात आहे. तिथं वाऱ्याचा वेग ताशी 100 किमी आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी चक्रीवादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 7 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत उत्तर कोकण किनारपट्टीवर जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

समुद्र खवळणार - भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांत ‘शक्ती’ चक्रीवादळ पश्चिम-नैऋत्य दिशेनं सरकेल. त्यानंतर वायव्य तसेच मध्य अरबी समुद्रात पोहोचेल. सोमवारपासून या वादळाची तीव्रता कमी होऊन ईशान्य दिशेनं वाटचाल करेल. या वादळामुळे गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर समुद्र खवळलेला राहील. कोकणातील काही भागात अतिवृष्टीचा धोका आहे. तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांत अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.


प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश- राज्य सरकारनं चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्रिय करण्याचे निर्देश दिले आहेत. किनारी आणि सखल भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचं नियोजन सुरू आहे. मच्छिमारांना 7 ऑक्टोबरपर्यंत समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अतिवृष्टी, पूर आणि इतर आपत्तींना तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. नागरिकांना हवामान खात्याच्या सूचनांचं पालन करून सावध राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.


मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचं आवाहन- मच्छिमारांनी 7 ऑक्टोबरपर्यंत समुद्रात प्रवेश टाळावा आणि किनारी भागात सावधगिरी बाळगावी. हवामान खाते आणि प्रशासन चक्रीवादळ ‘शक्ती’च्या परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. मच्छिमार आणि किनारपट्टी लगतच्या नागरिकांनी हवामान खात्याच्या ताज्या अपडेट्सवर नजर ठेवावी आणि आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केलं आहे.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAKTI CYCLONE MAHARASTRA ALERT CYCLONE SHAKTIMUMBAI CYCLONE WARNINGमहाराष्ट्र शक्ती चक्रीवादळCYCLONE IN MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.